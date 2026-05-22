موفقیت پژوهشگر دانشگاه ملی مهارت بوشهر در چاپ مقاله در نشریه معتبر بینالمللی
دکتر زینب مختاری، استاد مدعو آموزشکده دختران بوشهر، در پژوهشی نوین با استفاده از فناوری نانوژلهای هیبریدی، موفق به ارتقای چشمگیر پایداری و کارایی اسانس صمغ بنه شد؛ دستاوردی که افقهای تازهای را در صنایع غذایی و دارویی میگشاید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر زینب مختاری، استاد مدعو آموزشکده دختران بوشهر، در تازهترین دستاورد علمی خود موفق به انتشار مقالهای در نشریه تخصصی معتبر بینالمللی «Chemistry & Biodiversity» (از نمایهنامههای ISI) شد. این پژوهش که با نام دانشگاه ملی مهارت به ثبت رسیده است، راهکارهای نوینی را برای رفع چالشهای تکنولوژیک در استفاده از ترکیبات گیاهی ارائه میدهد.
دکتر زینب مختاری، مجری این طرح پژوهشی در خصوص اهمیت این دستاورد گفت: هدف اصلی این مطالعه، مرتفع ساختن چالشهای بنیادی پایداری و فرار بودن اسانس صمغ بنه (Pistacia atlantica) بود. با توجه به حساسیت بالای این ترکیبات، نیاز به یک سامانه محافظتی کارآمد احساس میشد.
وی افزود: بدین منظور، یک سامانه نانوژل هیبریدی پیشرفته مبتنی بر کربوکسیمتیل-بتا-سیکلودکسترین و ژلاتین (CNG) طراحی و توسعه داده شد. با بهرهگیری از رویکرد مهندسی سطح و تثبیت سوپرامولکولی توسط توئین ۲۰، این نانوحامل توانست کارایی انکپسولهسازی بسیار بالایی (تا ۸۱.۴٪) را در بارگذاری اسانس فراهم آورد.
این استاد پژوهشگر با اشاره به نتایج آزمایشگاهی این طرح تأکید کرد: نتایج نشان داد که این سامانه نهتنها با کنترل نرخ رهش در مدتزمان بیش از ۹۶ ساعت، پایداری فیزیکوشیمیایی اسانس را به شکل چشمگیری ارتقا داده، بلکه فعالیت آنتیاکسیدانی آن را نیز بهبود بخشیده است.
دکتر مختاری در پایان تصریح کرد: این دستاورد علمی با بهرهگیری از مطالعات داکینگ مولکولی، راهکار نوینی برای کاربرد صنعتی ترکیبات حساس گیاهی در صنایع غذایی و دارویی فراهم میآورد و ظرفیت بالایی برای تجاریسازی محصولات مبتنی بر اسانسهای فرّار دارد.