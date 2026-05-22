نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان در خطبه‌های نماز جمعه امروز زاهدان گفت: اگر می‌خواهیم در خرمشهر‌های آینده نیز پیروز شویم، باید همان نقطه قوت یعنی ایمان، معرفت دینی و ارتباط باخدا را حفظ و تقویت کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، آیت‌الله مصطفی محامی با گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، چهارم خرداد روز مقاومت و پایداری و یاد شهدای دفاع مقدس، اظهار کرد: در طول تاریخ انقلاب اسلامی، از دوران دفاع مقدس تا فتنه‌ها و جنگ‌های مختلف، آنچه ملت ایران را پابرجا نگه داشته ایمان به خدا، دعا، مناجات و توکل به خداوند بوده است.

وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، همین ایمان و اتصال به خدا عامل مقاومت و پیروزی مردم ایران شد و امروز نیز همین مسئله برگ برنده ملت ایران محسوب می‌شود.

وی با اشاره به سیره امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب گفت: راز استقامت امام راحل در برابر قدرت‌های جهانی، ارتباط عمیق با خداوند، نماز شب، دعا، قرآن و توکل بود و امروز نیز رهبر معظم انقلاب همین مسیر را دنبال می‌کنند.

امام جمعه زاهدان با اشاره به روز عرفه و دعای امام حسین (ع) افزود: این روز فرصتی بزرگ برای تقویت ایمان، توکل و ارتباط قلبی با خداوند متعال است و جامعه اسلامی باید قدر این لحظات ارزشمند را بداند.

آیت‌الله محامی با انتقاد از گسترش فرهنگ مصرف‌گرایی و اشرافی‌گری بیان کرد: اسلام بر بهره‌وری، صرفه‌جویی و استفاده درست از نعمت‌ها تأکید دارد و امروز در شرایط جنگ اقتصادی، صرفه‌جویی در آب، برق، گاز، سوخت، پوشاک و مواد غذایی یک ضرورت ملی و دینی است.

وی خاطرنشان کرد: دشمن بیش از ۴۰ سال است روی فشار اقتصادی و ایجاد نارضایتی در جامعه برنامه‌ریزی کرده تا مردم را در برابر نظام قرار دهد، اما ملت ایران باایمان، ایستادگی و همراهی خود نقشه‌های دشمن را خنثی کرده‌اند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در پویش‌های حمایت از ایران اسلامی گفت: همین مردمی که آمادگی دارند جان خود را فدای ایران کنند، اگر مسائل فرهنگی و اجتماعی با زبان صحیح برای آنان تبیین شود، در مسیر حفظ ارزش‌های دینی و فرهنگی نیز همراهی خواهند کرد.

وی تأکید کرد: همه باید برای تقویت نظام اسلامی، حفظ فرهنگ ایرانی - اسلامی، صرفه‌جویی، همدلی و افزایش انسجام اجتماعی تلاش کنیم تا پرچم ایران اسلامی همواره سرافراز و برافراشته بماند.

