امام‌جمعه موقت اصفهان:تکیه بر توان داخلی و اعتماد نکردن به دشمن، راهبرد اصلی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمجتبی میردامادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان ضمن دعوت همگان به تقوای الهی، امداد‌های غیبی را محور اصلی پیروزی‌های نظام جمهوری اسلامی در برهه‌های حساس دانست و در ادامه از حضور فعال مردم در صحنه و نقش سربازان گمنام امام زمان (عج) در تأمین امنیت کشور قدردانی کرد.

وی با اشاره به ایام سالگرد آزادسازی خرمشهر، این واقعه را «معجزه پروردگار» خواند و گفت:، اراده الهی با دستان توانمند رزمندگان ارتش و سپاه، معادلات دشمن را بر هم زد و شکستی تاریخی را برای صدام و حامیانش رقم زد.

حجت‌الاسلام میردامادی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله رئیسی، از «مردمی بودن»، «جوان‌گرایی» و دلسوزی بی‌وقفه برای اعتلای کشور به‌عنوان شاخصه‌های بارز مکتب مدیریتی این شهید والامقام یاد کرد و شهدای خدمت را الگویی برای مسئولان دانست.

امام‌جمعه موقت اصفهان در ادامه اقتصاد، قدرت و فرهنگ سه رکن اصلی بقای یک حکومت بیان و اضافه کرد: در حالی که به لطف الهی از قدرت بازدارندگی خوبی برخورداریم در حوزه فرهنگ نیازمند تلاش مضاعف هستیم و در حوزه اقتصاد هم دچار چالش‌های جدی هستیم.

وی از نخبگان و دانشمندان اقتصادی کشور خواست تا با آسیب‌شناسی دقیق و ارائه راهکار‌های علمی و عملیاتی، برای مهار این گرانی‌ها و بهبود وضعیت معیشتی مردم اقدام کنند.