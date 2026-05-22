۲۰ زوج جوان با برپایی مراسمی ساده و صمیمانه، زندگی مشترک خود را در مشهد آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول قرارگاه ازدواج آسان و فرزندآوری خراسان رضوی گفت: در روزهایی که دشمنان سعی دارند با القای ناامیدی، نشاط را از جامعه بگیرند، مردم مشهد در اقدامی خودجوش و پرشور، میدان حجاب منطقه قاسم‌ آباد را به صحنه جشن و سرور تبدیل کردند.

حجت الاسلام علی بیاتی افزود: در این گردهمایی که با حضور پرشور خانواده‌ ها و شهروندان برگزار شد، ۲۰ زوج جوان با برپایی مراسمی ساده و صمیمانه، زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

وی ادامه داد: در خراسان رضوی در جنگ تحمیلی سوم در ۴۰ منطقه در استان مراسم ازدواج آسان برگزار شد و از این تعداد ۱۴ منطقه در مشهد مقدس بود.

حجت الاسلام بیاتی گفت: این مراسم که به نمادی از «همدلی اجتماعی» و «ازدواج آسان» تبدیل شده است، پیامی روشن برای تمام اقشار جامعه داشت و آن این است که «شادی و امید در بستر همدلی مردم جاری است.

زوج‌های جوان شرکت‌کننده در این مراسم، هدف خود از این اقدام را لبیک به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ترویج فرهنگ ازدواج آسان و پرهیز از تجملات غیرضروری عنوان کردند.

آن‌ ها با برگزاری این جشن در فضای عمومی شهر، ضمن دعوت از همگان برای شریک شدن در شادی‌ شان، نشان دادند که می‌ توان با تکیه بر سنت‌ های حسنه و همدلی مردمی، موانع پرهزینه ازدواج را کنار زد.