فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب قم در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه قم گفت: دشمن در جنگ تحمیلی سوم از ظرفیت کشور‌های حاشیه خلیج فارس و شرکای غربی خود استفاده کرد و با تمام قوا به میدان آمد، اما به فضل الهی با شکست مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه قم به مقایسه شرایط کنونی با دوران هشت سال دفاع مقدس پرداخت گفت: در جنگ تحمیلی سوم، دشمن از ظرفیت کشور‌های حاشیه خلیج فارس و شرکای غربی خود استفاده کرد و با تمام قوا به میدان آمد، اما به فضل الهی با شکست مواجه شد.

سردار فتح الله جمیری با بیان اینکه دشمن در جنگ رمضان، منافقین، سلطنت طلب‌ها و بازو‌های رسانه آنها را به صحنه آورد تصریح کرد: پایگاه‌های آمریکا در بحرین، امارات، کویت، قطر، عربستان و اردن فعال شدند تا انقلاب اسلامی را بشکنند، اما حضور مردم نه تنها موجب دفع تهدید شد بلکه باعث قیام جهانی به احترام ایران و برافراشته شدن پرچم الله در میان محور مقاومت گردید.

وی مولفه‌های پیروزی را اسلام، روحیه جهاد، شهادت، وحدت و انسجام دانست و تاکید کرد: ما هنوز از ظرفیت‌های بزرگی مانند تنگه باب المندب استفاده نکرده‌ایم.

سردار جمیری در ادامه با اشاره به ایام شهادت آیت الله رئیسی گفت: شهید رئیسی هم در قوه قضائیه و هم در قوه مجریه به دنبال اجرای عدالت بود و همواره دغدغه حل و رفع مشکلات مردم را داشت و در راه خدمت به مردم هم به توفیق شهادت رسید.