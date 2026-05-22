تجمع اعتراضی در آنکارا برای تعلیق رهبر حزب جمهوری خلق، در پی صدور حکم دادگاه ترکیه مبنی بر تعلیق فعالیت اوزگور اوزل رهبر فعلی حزب، در مقابل ساختمان مرکزی این حزب تجمع اعتراضی برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ تجمع اعتراضی در آنکارا برای تعلیق رهبر حزب جمهوری خلق، در پی صدور حکم دادگاه ترکیه مبنی بر تعلیق فعالیت اوزگور اوزل رهبر فعلی حزب، در مقابل ساختمان مرکزی این حزب تجمع اعتراضی برگزار شد. برخی معترضان هم در اعتراض به این رای راهپیمایی کردند.

حزب جمهوری خلق بزرگترین حزب مخالفت ترکیه و رقیب اصلی حزب حاکم است.