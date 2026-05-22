مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی گفت: اکنون ایران در حوزه آثار ملموس در جمع ۱۰ کشور برتر قرار دارد و در حوزه آثار ناملموس، رتبه چهارم جهان را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیرضا ایزدی گفت: ایران دارای آثار غنی در حوزه ملموس و ناملموس است، هر سال تعدادی از آثار برای ثبت موقت به این سازمان ارسال میشود تا در سالهای آینده در فهرست ثبت جهانی قرار گیرند.
وی افزود: ایران دارای یک میلیون اثر است که تاکنون بیش از ۴۳ هزار اثر به ثبت ملی رسیده و ۲۷ اثر ملموس و ۲۹ اثر ناملموس به ثبت جهانی رسیده است. بخشی از پروندههایی که در یونسکو به ثبت رسیدهاند زنجیرهای مانند کاروانسراها و باغها، تک اثر مانند قناتهای ایرانی و بنا مانند تخت جمشید، پاسارگاد، میدان نقش جهان و تخت سلیمان در آذربایجان غربی در دستهبندیهای مختلف قرار میگیرند.
مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ایران در سالهای اخیر فعالیتهای قابل توجهی در حوزه آثار ناملموس داشته است. در سه سال گذشته، پروندههای «جشن تیرگان»، «هنر مهارت لالاییخوانی» و «هنر مهارت نمد» برای ثبت به یونسکو ارسال شده که پذیرشهای اولیه آنها انجام شده است.
علیرضا ایزدی افزود: امیدوارم سه پرونده آثار ملموس که به یونسکو ارسال شده در نشست امسال این سازمان بررسی و مصوب شود. این اقدامات میتواند توجه یونسکو را به جایگاه ایران در رتبهبندیهای جهانی بیش از پیش جلب کند.
وی با بیان اینکه یکسال پروندههای مشترک و یکسال پروندههای مستقل از سوی ایران به یونسکو ارسال میشود، گفت: امسال در حوزه ناملموس نوبت پروندههای مشترک است.
مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود : در حوزه آثار ملموس، امسال پروندههای مرتبط با منطقه الموت در دستور کار قرار دارد. سال گذشته ارزیاب یونسکو برای بررسی این آثار به ایران آمد، امسال نیز انتظار میرود بررسی نهایی صورت گیرد. همچنین پرونده «گلابگیری» که در ایام نوروز ارسال شده، برای سالهای آینده در دستور کار است.
ایزدی با بیان اینکه براساس برنامهریزیهای صورت گرفته پروندههای «سیراف» و «شهر طوس» نیز تا پایان شهریور و مهر توسط ارزیابان یونسکو بررسی می شود، گفت: پروندههای مساجد ایرانی نیز در حال جمعآوری و گردآوری است.
مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: تاکنون فهرست موقت حدود ۵۸ اثر تهیه و مراحل اولیه کار انجام شده است. با این حال براساس اولویتبندی، ارائه این پروندهها به یونسکو به نوبت و طی سالهای آتی انجام میشود.
ایزدی تاکید کرد: با توجه به اینکه کشورهای عضو یونسکو هر سال فقط میتوانند یک پرونده برای ثبت جهانی ارائه کنند و ایران دارای آثار غنی در حوزه ملموس و ناملموس است، هر سال تعدادی از آثار برای ثبت موقت به این سازمان ارسال میشود تا در سالهای آینده در فهرست ثبت جهانی قرار گیرند.