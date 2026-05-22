۵ واحد صنفی در مشهد به دلیل تکرار تخلف و اصرار برخی واحدها بر گرانفروشی و کم‌ فروشی مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: نظارت بر بازار به‌ ویژه در حوزه کالاهای اساسی، توسط ۲۱ تیم بازرسی این مدیریت به‌ صورت روزانه و تمام‌ وقت در سطح شهر مشهد انجام می‌ شود و با هر گونه گرانفروشی برخورد قاطع صورت می‌ گیرد.

محسن صیادی افزود: در همین راستا، دیروز پنج گشت مشترک با حضور بازرسان اصناف، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌ های ذیصلاح انجام و برای ۶۸ واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل شد.

وی ادامه داد: همچنین به دلیل تکرار تخلف و اصرار برخی واحدها بر گرانفروشی و کم‌ فروشی، ۵ واحد صنفی با دستور شعب سیار تعزیرات مهر و موم شد.

صیادی گفت: دو نانوایی در مناطق قاسم‌ آباد و میدان عسکریه، دو فروشگاه خواروبار در محدوده خیابان عبادی و پروین اعتصامی و یک واحد عرضه مرغ گرم در منطقه گلشهر مشهد از جمله واحدهایی هستند که از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شده است.