۵ واحد صنفی متخلف در مشهد مهر و موم شد
۵ واحد صنفی در مشهد به دلیل تکرار تخلف و اصرار برخی واحدها بر گرانفروشی و کم فروشی مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: نظارت بر بازار به ویژه در حوزه کالاهای اساسی، توسط ۲۱ تیم بازرسی این مدیریت به صورت روزانه و تمام وقت در سطح شهر مشهد انجام می شود و با هر گونه گرانفروشی برخورد قاطع صورت می گیرد.
محسن صیادی افزود: در همین راستا، دیروز پنج گشت مشترک با حضور بازرسان اصناف، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه های ذیصلاح انجام و برای ۶۸ واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل شد.
وی ادامه داد: همچنین به دلیل تکرار تخلف و اصرار برخی واحدها بر گرانفروشی و کم فروشی، ۵ واحد صنفی با دستور شعب سیار تعزیرات مهر و موم شد.
صیادی گفت: دو نانوایی در مناطق قاسم آباد و میدان عسکریه، دو فروشگاه خواروبار در محدوده خیابان عبادی و پروین اعتصامی و یک واحد عرضه مرغ گرم در منطقه گلشهر مشهد از جمله واحدهایی هستند که از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شده است.