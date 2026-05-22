امام جمعه همدان گفت: امت اسلامی باید به قرآن بازگردد و امنیت خود را با اخوت و وحدت منطقه‌ای تأمین کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با اشاره به فرارسیدن ایام حج، به تبیین فلسفه حج و ضرورت بازگشت امت اسلامی به قرآن کریم پرداخت و از برخی حاکمان کشور‌های اسلامی به دلیل همسویی با صهیونیست‌ها انتقاد کرد.

وی با تبریک فرارسیدن ایام حج افزود: امروز حاجیان از سراسر جهان، با هر سلیقه و مذهبی، در مکه مکرمه گرد هم آمده‌اند و همصدا با یکدیگر لبیک می‌گویند و هرکس از شما مسلمانان که با یهودیان همسو شود و به آنان گرایش پیدا کند، خود یهودی است. همچنین ایستادن در کنار یهودیان، ظلم است و خداوند ظالمان را هدایت نمی‌کند.

امام جمعه همدان با انتقاد از عملکرد برخی کشور‌های اسلامی خاطرنشان کرد: در کعبه، همه مسلمانان شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیامبر می‌دهند، پیامبرشان یکی است، قبله‌شان یکی است و در نماز جماعت کنار هم می‌ایستند، اما در میدان نظامی، برخی کشور‌های اسلامی در کنار صهیونیست‌ها می‌ایستند. این درد بزرگی است که کمر امت اسلامی را شکسته است.

آیت‌الله شعبانی موثقی تأکید کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در مقابل یهود و صهیونیسم جهانی ایستاده و این ایستادگی با اتکا به تعالیم بلند قرآن کریم است. امت اسلامی باید به قرآن بازگردد و امنیت خود را با اخوت و وحدت منطقه‌ای تأمین کند، نه با پایگاه‌های آمریکایی.

وی افزود: اگر کشور‌های منطقه با جمهوری اسلامی همکاری می‌کردند و مرگ بر اسرائیل در آنها نیز گفته می‌شد، امروز خبری از صهیونیسم جهانی نبود. وقتی کودکان مظلوم غزه را به شهادت رساندند، امروز کودکان فلسطینی در عربستان در حال احرام هستند.

خطیب جمعه همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جنگی کشور، بر لزوم جان‌فدایی در حوزه مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: خوشبختانه استان همدان شرایط خوبی دارد، اما فقط یک‌سوم مصرف سال را تأمین می‌کند. باید در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم

وی از تشکیل قرارگاه مبارزه با گرانی‌ها توسط استاندار همدان با هشتاد گروه نظارتی خبر داد و از مردم خواست هرگونه گران‌فروشی را از طریق سامانه ۷۲۴ گزارش دهند

آیت‌الله شعبانی موثقی با اشاره به هفته جمعیت گفت: در سال ۱۴۰۳ در استان همدان بیست هزار و ۱۶۷ تولد داشتیم، اما در سال ۱۴۰۴ این عدد به هجده هزار و ۳۱۵ نفر کاهش یافت آمار ازدواج نیز منفی بوده است. از دولت انتظار داریم قانون جوانی جمعیت را به درستی اجرا کند. نزدیک به سه هزار خانواده دارای سه فرزند و بیشتر برای زمین ثبت‌نام کرده‌اند.

امام جمعه همدان سالروز آزادسازی خرمشهر را گرامی داشت و از خداوند خواست شهدای دفاع مقدس را با اولیای خود محشور فرماید

وی همچنین با اشاره به هفته میراث فرهنگی، کشور ایران را جزو ده تمدن بزرگ دنیا دانست و گفت: توجه به میراث فرهنگی به هویت‌بایی کشور کمک می‌کند، هرچند در بحث ساخت‌وساز‌ها مشکلاتی برای مردم ایجاد شده که باید طبق قانون حل و فصل شود.