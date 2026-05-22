فعالیت گمرک جمهوری اسلامی ایران در ابتدای جاده لجستیک مرز بین المللی شلمچه آغاز به کار کرد تا روند صادرات، و ترانزیت کالا تسهیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، این واحد گمرکی که پیش از این در بارانداز شلمچه مستقر بود، با همت سازمان منطقه آزاد اروند و با استقرار سه دستگاه کانکس مجهز در موقعیت جدید راه اندازی شد.

در آینده قرار است ساختمانی در همین مکان در فاز اول به مساحت ۲.۸ هکتار و در فاز‌های بعدی تا ۱۵ هکتار شامل بخش‌های رفاهی و خدماتی احداث شود.

این طرح با حضور استاندار خوزستان، سید محمد رضا موالی‌زاده، به بهره‌برداری رسید.

وی در نشستی که پس از افتتاح در پایانه مرزی شلمچه برگزار شد، از ایجاد یک قرارگاه مرکزی برای مرز‌های شلمچه و چذابه به منظور هماهنگی بیشتر و ارائه تسهیلات بهتر به بازرگانان خبر داد.

در این نشست، ولی‌اله حیاتی، معاون انتظامی و امنیتی استانداری خوزستان، با اشاره به مدیریت قرارگاهی جنگ در این استان گفت: با اختیارات اعطایی از سوی رئیس‌جمهور به استاندار، در جنگ تحمیلی سوم، ۹۰ لنج از بندر سجافی هندیجان بدون تشریفات تخلیه و پنج هزار خودرو بدون پلاک از بندر خرمشهر ترخیص شد.

غره‌بیگی، ناظر گمرکات خوزستان نیز اعلام کرد: در دوران جنگ تحمیلی سوم، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی از بنادر استان ترخیص شد و با وجود بمباران‌های مرز شلمچه، هیچ وقفه‌ای در صادرات رخ نداد.

سید مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر، از تعریف «کالای همراه مسافر» از طریق قوانین مناطق آزاد خبر داد و گفت: ساکنان منطقه می‌توانند هفته‌ای یک بار کالا وارد کنند که این روش نیازمند تأیید شورای تأمین استان است.

محمد حیدری، مدیرکل پیگیری‌های ویژه رئیس‌جمهور، که مهمان ویژه جلسه بود، استاندار خوزستان را نماینده ویژه رئیس‌جمهور خواند و از برنامه‌ریزی برای تفویض اختیارات مشابه به دیگر استانداران کشور خبر داد و بر ضرورت سبک‌سازی سیستم در خوزستان تأکید کرد.