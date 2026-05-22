به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آنجا که البرزِ سرفراز آغوش خود را به سوی خورشید می‌گشاید، در پهنه‌ی کجور، حماسه‌ای از جنس نور رقم خورده است. «خورشید در خدمت کار و زندگی»، شعارِ بیداری است که امروز در مزارعِ نوری غرب مازندران به واقعیت پیوسته است.

مصطفی بابایی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در مراسم بهره‌برداری از نخستین نیروگاه خورشیدی بزرگ استان در کجور گفت: این پروژه استراتژیک در زمینی به مساحت ۸ هکتار و با بهره‌گیری از ۸ هزار و ۳۰۰ صفحه (پنل) خورشیدی راه‌اندازی شده است که قدرت تولید ۶ مگاوات انرژی الکتریکی را دارد.

وی با اشاره به راندمان بالای این نیروگاه به دلیل شرایط مساعد آب‌وهوایی منطقه افزود: به‌طور معمول تولید ۶ مگاوات برق در کشور حدود ۵ هزار خانوار را پوشش می‌دهد، اما در کجور به دلیل برودتِ مناسب هوا و تابش بهینه، این نیروگاه توانایی تأمین برق پایدار برای بیش از ۱۳ هزار خانوار را داراست.

بابایی تأکید کرد که با توجه به روند رو به رشد جمعیت بومی و غیربومی، گسترش ساخت‌وساز‌ها و فعالیت واحد‌های صنعتی در غرب مازندران، راه‌اندازی این نیروگاه خورشیدی گامی بلند در جهت رفع ناترازی انرژی و پاسخ به نیاز‌های توسعه‌ای منطقه است.

وی گفت: این نیروگاه، پایداری شبکه برق را برای سالیان متمادی تضمین خواهد کرد.

گزارش از زینب نجاتی