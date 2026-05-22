کمیته مسابقات فدراسیون هندبال ساعت برگزاری دیدارهای هفته بیست و یکم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته مسابقات برنامه زمانبندی دیدارهای هفته ماقبل پایانی و یک بازی از هفته پایانی لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور را اعلام کرده است.
مطابق اطلاعیه، این بازیها روز یکشنبه ۳ خرداد ماه به صورت متمرکز در استان کرمان پیگیری خواهند شد و برنامه برگزاری آنها به شرح زیر است:
هفته بیست و یکم
یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵
سنگ آهن بافق - سایپا تهران / ساعت ۱۳:۰۰
مس کرمان - سپاهان اصفهان / ساعت ۱۵:۰۰
پرواز هوانیروز - استقلال کازرون / ساعت ۱۷:۰۰
هفته بیست و دوم
یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵
نفت و گاز گچساران - هپکو اراک / ساعت ۱۹:۰۰
لیگ برتر هندبال مردان ۵ خرداد با معرفی تیم قهرمان در کرمان به پایان میرسد.