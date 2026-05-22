

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته مسابقات برنامه زمان‌بندی دیدار‌های هفته ماقبل پایانی و یک بازی از هفته پایانی لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور را اعلام کرده است.



مطابق اطلاعیه، این بازی‌ها روز یکشنبه ۳ خرداد ماه به صورت متمرکز در استان کرمان پیگیری خواهند شد و برنامه برگزاری آنها به شرح زیر است:

هفته بیست و یکم

یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵

سنگ آهن بافق - سایپا تهران / ساعت ۱۳:۰۰

مس کرمان - سپاهان اصفهان / ساعت ۱۵:۰۰

پرواز هوانیروز - استقلال کازرون / ساعت ۱۷:۰۰

هفته بیست و دوم

یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵

نفت و گاز گچساران - هپکو اراک / ساعت ۱۹:۰۰

لیگ برتر هندبال مردان ۵ خرداد با معرفی تیم قهرمان در کرمان به پایان می‌رسد.