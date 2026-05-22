مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با تأکید بر ضرورت حفظ میراث گذشتگان برای نسل‌های آینده، خواستار فرهنگ‌سازی و نهادینه‌شدن اهدای اشیای تاریخی به موزه‌ها برای نمایش عمومی این آثار ارزشمند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سید میکائیل موسوی در بازدید از موزه مهرانه زنجان با بیان اینکه حفاظت از میراث فرهنگی تنها وظیفه یک نهاد حاکمیتی نیست، افزود: شهروندان باید در زمینه حفظ میراث فرهنگی خود مشارکت فعالتری داشته باشند.

وی گفت: موزه‌ها متعلق به مردمند و این خودِ مردم هستند که باید در حفاظت از تاریخ و فرهنگ کهن خود، نقشی پویا و مسئولانه ایفا کنند.

موسوی گفت:همزمان با هفته میراث‌فرهنگی به زودی آثار جدید و فاخری که به موزه مهرانه توسط خیرین اهدا شده رونمایی خواهد شد که شناخت، حفاظت و معرفی این سرمایه‌های ملی، وظیفه‌ای همگانی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: این ظرفیت‌ها علاوه بر آثار فرهنگی در رونق اقتصادی استان نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کنند.

معاون میراث‌فرهنگی استان زنجان نیز در این بازدید با تأکید بر نقش موزه‌ها و آثار تاریخی در حفظ هویت ملی، گفت: حفاظت و معرفی این سرمایه‌های ارزشمند، زمینه‌ساز همبستگی اجتماعی و رونق اقتصادی استان است.

محمدرضا محمدپور گفت: نکته برجسته و قابل توجه این موزه، اهدای اشیای نفیس و کلکسیون خیرین به این موزه است و اشیایی که روایت‌ها دارند و این موزه روایتگری فوق‌العاده‌ای دارد.

موزه مهرانه زنجان، نخستین موزه خیرین ساز در ایران با هدف قدردانی از تلاش‌های خیرین و نیکوکاران زنجانی تأسیس شده است.