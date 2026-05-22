رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: روزانه ۲۰ میلیون دلار از بزرگترین سرمایه کشور را دود میکنیم و میسوزانیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون رئیسجمهور در نشست تخصصی با فعالان اقتصادی، با تشریح ابعاد انرژی در کشور، بر ضرورت تغییر الگوی حکمرانی انرژی تاکید کرد.
اسماعیل سقاب اصفهانی، وضع مصرف انرژی در ادارات و رفتارهای اجتماعی را نادرست خواند و گفت: در حالی که بزرگترین قدرتهای دنیا در زمان بحران یا جنگ، پروتکلهای سختگیرانه مصرف دارند، در کشور ما ادارات در اوج مصرف روشن هستند و ما در همین شهر و استان، روزانه ۲۰ میلیون دلار از بزرگترین سرمایه کشور را دود میکنیم و میسوزانیم.
معاون رئیسجمهور با نقد نگاه سازمانی به حل مسائل ملی، به موضوع رعایت نشدن مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و گفت: راهکار عبور از این بحرانها، تاسیس یک سازمان جدید یا ساختن امضاهای طلایی نیست که فقط فساد را بیشتر کند و وقتی در بازار، ملک دارای استاندارد انرژی (رده A) با ملک بیکیفیت (رده C) به یک قیمت معامله میشود، سازنده هیچ انگیزه برای هزینهکرد بیشتر ندارد و قوانین خوبِ بدون پشتوانه انگیزشی، تنها به ایجاد بروکراسی منجر میشوند.