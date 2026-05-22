رئیس آتش‌نشانی ملارد از وقوع انفجار ناشی از نشت گاز در یک ساختمان خبر داد و گفت این حادثه با وجود خسارت به واحد‌های مسکونی، مغازه‌ها و خودروها، تلفات جانی نداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد غفاری رئیس آتش‌نشانی شهر ملارد، اظهار کرد: ساعت ۱۱:۳۵ صبح امروز گزارشی مبنی بر وقوع انفجار گاز در یک ساختمان به سازمان آتش‌نشانی ملارد اعلام شد که بلافاصله نیرو‌های امدادی و عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق و ایمن‌سازی ساختمان را در دستور کار قرار دادند و موفق شدند آتش را مهار کنند.

غفاری با اشاره به خسارات واردشده در این حادثه گفت: خوشبختانه این انفجار هیچ‌گونه تلفات یا مصدومیت جانی نداشت، اما بر اثر شدت حادثه، ۸ واحد مسکونی، ۴ باب مغازه و ۶ دستگاه خودرو دچار خسارت شدند.

رئیس آتش‌نشانی ملارد خاطرنشان کرد: بررسی علت دقیق حادثه توسط کارشناسان در حال انجام است.