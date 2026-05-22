رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به جایگاه سوم استان در تولید محصول موسیر در کشور افزود:کشت موسیر برای کشاورزان لرستانی سودآور است و در هر هکتار، درآمدی بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان نصیب بهره‌برداران می‌شود.



وی بیان کرد:کشت موسیر علاوه بر ایجاد اشتغال ثابت برای یک نفر در زمین های دیم و دو نفر در زمین های آبی، در زمان برداشت برای ۵۰ نفر روز نیروی کار فصلی فرصت شغلی فراهم می‌کند. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نامدار صیادی با اشاره به ظرفیت‌های بی نظیر کشت موسیر در استان لرستان گفت: ۴۱۲ هکتار از زمین های استان به کشت موسیر اختصاص یافته که دو هزار و ۷۰۰ تن از این سطح برداشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ضرورت تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب‌بر گفت: کشت موسیر به عنوان یکی از محصولات با نیاز آبی کم، راهکاری عملی برای مقابله با تنش‌های آبی و استفاده بهینه ی از زمین های دیم است.



صیادی تاکید کرد: یکی از برنامه‌های شاخص جهاد کشاورزی در توسعه ی بخش کشاورزی،توسعه ی گیاهان دارویی است که موسیر به دلیل مزیت‌های رقابتی در اولویت ویژه قرار دارد.

صیادی افزود : بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که حمایت از کشاورزان برای ورود به عرصه کشت گیاهان دارویی همچون موسیر، علاوه بر مدیریت منابع آبی استان، زمینه‌ساز ایجاد زنجیره ارزش در صنایع تبدیلی و تکمیلی خواهد بود.





