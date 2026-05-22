به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون هماهنگ کننده سپاه شهرستان نقده بااعلام این خبر افزود: با آغاز جنگ تحمیلی سوم، مردم در قالب ایران همدل، پای کار ارزش‌های نظام آمده‌اند و هر شخص و قشری با عناوین مختلف دین خود را به ایران اسلامی ادا میکنند.

سرهنگ بهروز قاسمی این حرکت ارزشی را در راستای ارج نهادن به مقام شامخ شهدا، به ویژه شهدای خوشنام دانست و تصریح کرد: این دو ورزشکار ساعت ۹ صبح با حضور بر مزار شهدای گمنام شهر نقده واقع در قالاباشی، مسیر ۲۰ کیلومتری نقده تا یادمان شهید بروجردی را طی کردند.

این اقدام ارزشمند یادآوراین نکته ارزنده است که اگر شهدا نبودند میدانی برای مسابقه و پیشرفت مهیا نبود.