میرمحمدرضا حیدری، مترجم کتاب «تاریخ بازیهای دیجیتال»، با اشاره به ضعف صنعت بازیسازی ایران در بخش هنری گفت: بازیهای ویدئویی ایرانی عمدتا فاقد نگاه زیباییشناختی است و در داستانپردازی نیز مشکلات اساسی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از ستاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، نشست رونمایی از کتاب «تاریخ بازیهای دیجیتال» باحضور میرمحمدرضا حیدری، مترجم اثر، در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.
میرمحمدرضا حیدری در این نشست، با اشاره به چگونگی آشنایی خود با این کتاب گفت: ترجمه این اثر حاصل گفتوگو با دوستان هیئتمدیره بنیاد بازیهای دیجیتال و دغدغه شخصی خودم از بازیهای دیجیتال بود. در این گفتوگوها نسخه انگلیسی کتاب به من معرفی شد و به نظرم آمد که بهتر است ترجمه شود.
وی با نقل خاطرهای از دوران تحصیل خود در ایتالیا افزود: سالها پیش برای تحصیل به ایتالیا رفته بودم. یکبار در کلاس زیباییشناسی هنر که در کلیسایی مجلل در میلان برگزار میشد، استاد هفتادسالهام از بازیهای دیجیتال صحبت کرد. او که مانند بیشتر روشنفکران اروپایی تفکرات چپ و مارکسیستی داشت، بازیهای دیجیتال را از منظر مارکسیستی بررسی میکرد.
حیدری با ابراز شگفتی از آن تجربه گفت: اینکه در کلاس زیباییشناسی هنر از بازیهای دیجیتال صحبت شود، برایم بسیار عجیب بود. بعدها که به ایران بازگشتم، متوجه شدم منابع درباره بازیهای دیجیتال در ایران بسیار اندک است.
وی با اشاره به دغدغههای شخصی خود بهعنوان یک پدر ادامه داد: من بهعنوان پدر یک کودک با این دغدغه روبهرو هستم که برخی بازیهای ویدئویی خشونت بسیاری دارند و ممکن است بدآموزی داشته باشند، اما کودکان امروزی با نسل ما بسیار متفاوتاند. نباید بازیهای ویدئویی را با نگاه محدود سنجید. این نگاه محدود نتیجه عقبماندگی ما از درک ویژگیهای جهان جدید است.
حیدری درباره دلیل انتخاب این کتاب برای ترجمه گفت: از میان تمام کتابهایی که به من پیشنهاد شد، تاریخ بازیهای دیجیتال را برگزیدم، چون فهرستی از آثار و بازیها در آن گردآوری شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تحلیل زمینهمند آثار هنری افزود: باید نسبت هر اثر هنری با توجه به زمانه و شرایط پیرامونیاش سنجیده شود. پیشرفتهای سختافزاری، کارتهای گرافیکی، دسترسی بازیها روی تلفن همراه و دسترسی بازیها بر بستر وب، همگی بر این بازیها اثرگذارند.
حیدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد میانرشتهای صنعت بازیهای دیجیتال ادامه داد: فلسفه، فناوری، جامعهشناسی، عوامل اقتصادی و تمامی مسائل دیگر بر بازیهای ویدئویی اثر میگذارند. باید این پرسش را بررسی کنیم که تولیدکنندگان بازیهای ویدئویی در کشور ما در چه جایگاهی هستند؟ آیا تنها قرار است از آثار دیگر کشورها کپی کنند؟ تولیدات بازیهای ویدئویی زمانی ارزشمند میشوند که زیباییشناسی، فلسفه و ادبیات در آنها در نظر گرفته شده باشد.
وی در پایان با نگاهی انتقادی به وضعیت صنعت بازی در ایران گفت: بازیهای ویدئویی ایران فاقد نگاه زیباییشناختی هستند و این موضوع ما را از جهان عقب انداخته است. در بخش داستانپردازی مرتبط با بازی نیز با مشکلات اساسی روبهرو هستیم.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیستوششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار میشود.