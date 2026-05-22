هفته سی و هشتم و پایانی فوتبال لیگای اسپانیا فردا برگزار می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه دو خرداد:

ویارئال - آتلتیکومادرید

جیرونا - الچه

رئال مادرید - آتلتیک بیلبائو

سلتاویگو - سویا

ختافه - اوساسونا

رئال بتیس - لوانته

رئال مایورکا - رئال اویدو

اسپانیول - رئال سوسیداد

دپورتیوو آلاوس - رایو وایکانو

والنسیا - بارسلونا

در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۹۴ امتیاز از هفته قبل قهرمان زودهنگام فصل شد. تیم‌های رئال مادرید با ۸۳، ویارئال و آتلتیکومادرید با ۶۹ و رئال بتیس با ۵۷ امتیاز دوم تا پنجم هستند و هر پنج تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه یافته‌اند. تیم رئال سوسیداد با ۴۵ امتیاز دهم است، اما به سبب قهرمانی در جام حذفی به دور گروهی لیگ اروپا راه یافته است.

- در پائین جدول تیم‌های جیرونا با ۴۰، رئال مایورکا با ۳۹ و رئال اویدو با ۲۹ امتیاز در رده‌های هجدهم تا بیستم قرار دارند که بدین ترتیب سقوط تیم اویدو به لیگای دو قطعی شد. از لیگای اسپانیا ۳ تیم به دسته دوم سقوط می‌کنند. از دسته دوم لیگا تا کنن صعود تیم راسینگ سانتاندر قطعی شده است.