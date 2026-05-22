عبور همزمان دو پلنگ در جنگلهای هیرکانی گیلان با دوربینهای تلهای ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست گیلان از ثبت تصاویر کمنظیر و ارزشمند حیاتوحش جنگلهای هیرکانی، بهویژه مشاهده دو قلاده پلنگ در فاصله زمانی کوتاه، توسط دوربینهای تلهای خبر داد.
عباس عاشوری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیطزیست گیلان، با اشاره به اهمیت و حساسیت کار پایش حیاتوحش با استفاده از دوربینهای تلهای گفت: ثبت تصاویر موفق از گونههای ارزشمند حیاتوحش، بهویژه گونههای محتاط و قلمروطلب مانند پلنگ، کار آسانی نیست و نیازمند شناخت دقیق منطقه، آگاهی کامل از رفتار، مسیرهای تردد و چرخه زیستی گونهها و همچنین تسلط فنی بر نحوه جانمایی و نصب صحیح دوربینها از نظر ارتفاع، زاویه و محل استقرار است.
وی افزود: کارشناسان و محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست که سالها در زیستگاههای طبیعی فعالیت میکنند، توانستهاند با ثبت تصاویر ارزشمند، جنبههایی کمتر دیدهشده از زندگی حیاتوحش در قلب جنگلهای هیرکانی را به تصویر بکشند؛ تصاویری که پیش از این کمتر گزارش شده بود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی گیلان تصریح کرد: در جدیدترین پایش انجامشده، دوربینهای تلهای عبور گونههایی همچون شوکا و گراز و بهویژه ثبت تصاویر دو قلاده پلنگ را نشان میدهد که در فاصلهای کمتر از دو ساعت از مقابل دوربین عبور کرده و مجدداً بازگشتهاند.