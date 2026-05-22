بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، نصرالله ابراهیمی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه بوشهر به مناسبت هفته میراث فرهنگی با اشاره به جایگاه راهبردی خلیج فارس، اظهار کرد: خلیج فارس به فرموده رهبر شهیدمان، خانه ملت است و در طول بیش از ۲۵۰۰ سال تاریخ تمدنی، همواره مورد طمع استعمارگران بوده، اما مقاومت مردمان جنوب و هویت ایرانی هرگز به متجاوزان اجازه غلبه بر این آبراه مهم را نداده است.
وی با اشاره به جنایات دولتهای استکباری در جهان، افزود: امروز نیز این روحیه مقاومت و وحدت در میان مردم ما جاری است و دشمنان بدانند که این مرز و بوم، تکیهگاه تمدن اسلامی و پایگاه مقاومت جهانی است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با تأکید بر دستاوردهای این ادارهکل از تحقق یک مطالبه دیرینه خبر داد و گفت: پرونده ثبت جهانی بندر تاریخی «سیراف» در جنوب استان بوشهر با قدمت ۱۸۰۰ ساله، با پیگیریهای استاندار، نماینده ولیفقیه در استان و همکاری مسئولان محلی نهایی و به سازمان یونسکو ارسال شده است و امیدواریم در سال جاری شاهد ثبت جهانی این گنجینه درخشان کرانه خلیج فارس باشیم.
وی به اقدامات حفاظتی و مرمتی صورتگرفته نیز اشاره کرد و افزود: در سالهای اخیر بسیاری از مساجد، تکایا و حسینیههای دارای سابقه تاریخی استان ثبت و احیا شدهاند تا مردم بتوانند از این اماکن استفاده کنند.
ابراهیمی ادامه داد: همچنین موزه شهید رئیسعلی دلواری که نماد مقاومت جنوب است، پس از ۲۰ سال مرمت و بازنگری محتوایی، به یکی از موزههای برتر کشور تبدیل شده و در آستانه افتتاح قرار دارد.
وی همچنین از توسعه فعالیتهای باستانشناسی در کرانه خلیج فارس خبر داد و بیان کرد: بر اساس شواهد جدید معماری و مطالعات علمی، قدمت تاریخ استان بوشهر به ۸ هزار سال پیش ارتقا یافته است که این مهم نشان از عمق تمدنی این سرزمین دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با اشاره به تشکیل «مجمع خیرین میراث فرهنگی» در دولت جدید، از مردم فرهنگدوست استان دعوت کرد تا با مشارکت در احیای بناهای تاریخی، در حفظ و صیانت از هویت فرهنگی و سرمایههای ملی کشور سهیم باشند.