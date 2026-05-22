اتابک نادری، مدیرکل هنرهای نمایشی، در حاشیه تماشای نمایشی با موضوع تاریخ هرمز، گفت: تقویت و ترمیم تابآوری مردمی به عنوانی یک سرمایه ملی، وظیفه هنرمند است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اتابک نادری، مدیرکل هنرهای نمایشی، در حاشیه تماشای تئاتر «ذرات آشوب» به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی، ضمن تأکید بر نقش هنر در شرایط جنگی کشور، به تبیین جایگاه خلیج فارس به عنوان هویت ملی، وظیفه هنرمندان در تقویت تابآوری و نیز استقبال شگفتانگیز مردم از تئاتر در شرایط محدودیتهای فضای مجازی پرداخت.
نادری با اشاره به ویژگیهای نمایش «ذرات آشوب» گفت: ذرات آشوب اولین کار مشترک ادارهکل هنرهای نمایشی، انجمن هنرهای نمایشی ایران و کارگاه تئاتر سوره محسوب میشود. با توجه به شرایط حس و حالی که در جامعه هست و ما در شرایط ویژه جنگی قرار گرفتیم، دیگر الان خلیج فارس، برای همه ایران است. خلیج فارس دیگر یک جغرافیا نیست، هویت ماست، شناسنامه ماست و برای همه مهم شده است.
وی افزود: الان که جنگ روی تنگه هرمز است، دوستان در باشگاه تئاتر سوره بحثشان این بود که کاری در شأن نام و تاریخ مردمان این سرزمین بتوانیم روی صحنه ببریم. ما هنوز هم دلهایمان داغدار و زخمخورده قهرمانان ناوشکن دنا است. وقتی اسم دنا میآید، دلمان میلرزد؛ خودبهخود میرویم سمت خلیج فارس، به مرزهای آبی، به افتخاراتمان فکر میکنیم.
مدیرکل هنرهای نمایشی در ادامه با تمجید از تحقیقات ابراهیم پشتکوهی، کارگردان اثر، بیان کرد: ابراهیم پشتکوهی با مطالعهای بسیار هنرمندانه و زیرکانه، تاریخ هرمز را در این اثر بررسی میکند؛ اشغال صدسالهی بخشی از ایران، تاریخ بسیار جذابی است که به ما نشان میدهد که بیگانگان همیشه به این مروارید خلیج فارس طمع داشتهاند. اصطلاحی هم که در مورد این جزیر به کار میرود کاملا بهجاست؛ خاک قرمزرنگ هرمز به خاطر خون مردمان غیور این سرزمین است.
نادری با اشاره به سابقه این نمایش یادآور شد: نمایش «ذرات آشوب» حدوداً دو سال پیش تولید شد. در جشنواره فجر، کار ممتازی بود و در دو جشنواره خارج از ایران، در روسیه و جشنواره بغداد، خیلی خوب دیده شده بود. ما وقتی از کارگردان دعوت کردیم، ابراهیم پشتکوهی با شرایط بسیار سخت، گروه را جمع کرد تا نمایش را به اجرا برساند.
وی با تأکید بر قدرت فضاسازی این اثر افزود: فکر میکنم وقتی وارد قصه و اتمسفر این کار بشویم، خیلی حرفها را خودمان از صحنه میگیریم. در شرایطی که افکار عمومی روی خلیج فارس و هرمز متمرکز است، آنچه ـ به جز بافت دراماتیک و قصه ـ برای من دیدنی و جذاب بوده، این است که این نمایش یک دریچهای باز میکند برای خیال بیننده و او را میبرد به آن جغرافیا، رنگ و بو. تماشاگر حس میکند در جنوب است و عظمت تاریخ جنوب در ذهن او حک میشود.
اتابک نادری در ادامه به سبک کاری پشتکوهی اشاره کرد و گفت: با توجه به سبک کاری خودِ ابراهیم پشتکوهی که یک رئالیسم جادویی دارد، در صحنههایی که ساختهاند روی فرم بیشتر اشراف دارد. با این فرم، آیین، اعتقاد و باور جنوب را هم به ما نشان میدهد. من این کار را چندین بار در سالهای قبل دیدهام. امشب هم توفیقی شد که این کار را باز هم ببینم و از همه مردم دعوت میکنم به تماشای این اثر بیایند.
مدیرکل هنرهای نمایشی در بخش دیگری از صحبتهای خود به مقولهی وطنپرستی و نقش هنرمندان در بازتاب آن پرداخت و اظهار کرد: هنرمندان ما نگاه هوشمندانهای به تحولات اجتماعی جامعه دارند و وطنپرستی چیزی است که در همه ما وجود دارد، اما باید آن را با شناخت از تاریخ، رشد و پرورش بدهیم؛ نه از روی یک تعصب کورکورانه.
وی با اشاره به ایستادگی ایران در «جنگ سوم تحمیلی (جنگ رمضان)» خاطرنشان کرد: وقتی ما در همین جنگ سوم تحمیلی ایستادگی کردیم، جهان ما را دید. این تابآوری مردمی، ایستادگی مردم، توجهات جوامع جهانی را به ایران و فرهنگ ایران جلب کرده است. خبر دارم که بعد از همین جنگ تحمیلی سوم، آمار فروش شاهنامه بالا رفته است. استاد دانشگاهی در ژاپن توصیه کرده است که بروید تاریخ ایران را بخوانید. این مسائل در دانشگاههایشان بحث شده؛ چون به ریشه مردم این سرزمین برمیگردد.
نادری تأکید کرد: وقتی نگاهی میاندازیم به اینکه در هزار و یک شمسی، در هرمز چه خبر بوده و هرمزِ الان را با چندین دهه و سده قبل مقایسه میکنیم، به این نتیجه میرسیم که وطنپرستی و خروش در مردم ما نهادینه شده است.
او این وطنپرستی را در ابعاد و قصههای مختلف نیز جاری دانست و مثال زد: مثلاً چند سال پیش، ایوب آقاخانی کاری با موضوع مرزبانهای شمال کشور کاری را روی صحنه بردند. زمانی که ارتش روسیه در شهریور ۱۳۲۳ وارد ایران میشود، سه نفر میایستند تا از مرز دفاع کنند. در همان زمان روستاهای مرزنشین آذربایجان تا میتوانستند شهید دادند؛ اما با بیل جلوی لشکر امپراتوری شوروی ایستاده بودند. هنرمند با ذائقه روز این وطنپرستی را مجدداً بازنگری میکند و در قالب قصههای احساسی و عاشقانه مجدداً یادآوری میکند که همه ما ریشهمان در وطن است؛ مبادا وطن را فراموش کنیم.
مدیرکل هنرهای نمایشی در ادامه به تأثیر هنر در جوامع و به ویژه استقبال تماشاگران از تئاتر در شرایط اخیر اشاره کرد و گفت: تئاتر در جوامع بیتأثیر نیست، اما میخواستم بگویم که ما خودمان از برخورد تماشاگران شگفتزده شدیم. در این شرایطی که اینترنت نیست، تبلیغات نیست و محدودیتهای فضای مجازی وجود دارد ما تصور میکردیم سالنها خالی باشند. هنرمندان میگفتند اگر ما برویم سالنها پر نخواهد شد. ولی استدلالمان این بود: حتی اگر دو نفر بیایند و حالشان خوب شود کافی است.
نادری افزود: بسیاری از هنرمندان با این استدلال ما قانع شدند و با این تفکر آمدند که اولاً وظیفه و رسالت اجتماعیشان آمدن به صحنه و خوب کردن حال خودشان و مردم است. دوم اینکه پیام را به هموطنان بدهند که باید در کنار هم قوی شویم و از یکدیگر ایستادگی و زندگی را یاد بگیریم. ما باید کشور خودمان و زندگیمان را بسازیم و ادامه دهیم.
وی با اشاره به آمارهای موفقیتآمیز اجراهای اخیر تصریح کرد: بسیاری از نمایشهای ما با ظرفیت کامل اجرا شدند و حتی تمدید نیز شدند. برای مثال، تالار هنر در بخش تئاتر کودک، نمایش «آرزوهای بزرگ» اثر میثم یوسفی با ظرفیت تمام اجرا شد و مجبور شدند یک هفته دیگر تمدید کنند. این نشان میدهد که این عطش، درخواست، نیاز و تقاضا در جامعه وجود دارد و همزمان خود هنرمند نیز میخواهد بگوید که نباید منفعل باشد. زمان حرکت او روی صحنه است و باید حرف خود را بزند؛ بهویژه در شرایط فعلی، بهلحاظ فضای روحی و روانی و در جهت تقویت تابآوری.
اتابک نادری در پایان با طرح یک جمله معترضه، بر اهمیت نقش هنرمندان در حفظ و انتقال ارزشها تأکید کرد و گفت: من این جمله را به عنوان جمله معترضه بگویم که تابآوری هم حدی دارد؛ این سرمایه مردمی ماست. تقویت و ترمیم این تابآوری وظیفه هنرمند است. وظیفه هنرمند روایت کردن قصههای قهرمانهای ماست. وظیفه هنرمند این است که از ماکانها حرف بزند، از رشادتهای آنهایی که پای لانچرها، رادارها و پدافند نشستند و از این حرف بزند که چگونه فرزندان این کشور پرپر شدند. هنرمندان باید راویانی برای این قصهها باشند تا مبادا از یاد برود.