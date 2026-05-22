بازدید استاندار آذربایجان شرقی از کارخانه تولید روغن مراغه
استاندار آذربایجان شرقی در بازدید از کارخانه تولید روغن مراغه با اشاره به آتش سوزی این کارخانه بر بررسی خسارات و حمایت همه جانبه از این واحد تولیدی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
بهرام سرمست در بازدید از کارخانه تولید روغن مراغه با اشاره به آتش سوزی این کارخانه بر بررسی خسارات و حمایت همه جانبه از این واحد تولیدی تاکید کرد و گفت: این مجموعه به دلیل اشتغال آفرینی و فعالیت در حوزه اقتصاد دانش بنیان از واحدهای مهم و رو به رشد آذربایجان شرقی محسوب میشود.
سرمست با بیان اینکه بلافاصله پس از مهار حریق، ماموریت بررسی خسارات و پیگیری امور بیمهای به دستگاههای مربوطه واگذار شد گفت: در دیدار با رئیس کل بیمه مرکزی کشور موضوع جبران خسارات این کارخانه را پیگیری کردیم و ماموریتهای لازم برای تسریع در روند بررسیها به همکاران مربوطه ابلاغ شد.
گفتنی است این کارخانه روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه دچار سانحه آتش سوزی شد.