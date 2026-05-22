رئیس مرکز جوانی جمعیت و سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب برای فعالان حوزه جمعیت مواردی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا سعیدی رئیس مرکز جوانی جمعیت و سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، با حضور در استودیوی شبکه خبر در خصوص پیام رهبر معظم انقلاب برای فعالان حوزه جمعیت، گفت: مهمترین نکته این پیام ثبات و استمرار سیاستهاست، زیرا اگر سیاستهای جمعیتی تداوم نداشته باشند، اثرگذاری آنها کاهش مییابد. همچنین ابلاغ مجدد سیاستها به دست رهبر انقلاب را نشانهای از ثبات سیاستی دانست.
سعیدی در ادامه با یادآوری اینکه سیاستهای جمعیتی از سال ۱۳۹۳ ابلاغ شده و سپس در سال ۱۴۰۰ قانون جوانی جمعیت مصوب مجلس شد، توضیح داد که این قانون دارای حدود ۷۳ ماده است که بخش قابل توجهی (حدود دو سوم) به وزارت بهداشت مرتبط میشود و در اجرا میان معاونتهای مختلف وزارتخانه تقسیم شده است. یکی از محورهای مهم برنامه، وضعیت خوابگاههای متاهلی دانشجویان بود.
رئیس مرکز جوانی جمعیت و سلامت خانواده گفت: با وجود افزایش خوابگاههای متاهلی از حدود ۷۰۰ تا در گذشته به حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ در حال حاضر، اما هنوز فاصله جدی تا وضعیت مطلوب وجود دارد. سعیدی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار دانشجو در حوزه وزارت بهداشت و نزدیک به ۱۰۰ هزار دانشجو در حوزه وزارت علوم وجود دارد، تاکید کرد برای تحقق هدفهای جمعیتی، تعداد خوابگاهها باید متناسب با نیاز دانشجویان افزایش یابد.
وی همچنین به اقدامات مرتبط با تسهیلات ازدواج، وامهای دانشجویی و حمایت از فرزندآوری اشاره کرد و گفت در کنار حوزه آموزش عالی، وزارت بهداشت در بخش سلامت نیز اقداماتی مانند بهداشت باروری، فرهنگسازی برای فرزندآوری، درمان ناباروری و کاهش سقط و همچنین کاهش سزارینهای غیرضروری را پیگیری میکند؛ با این حال تأکید کرد هنوز فاصلهای با استانداردهای جهانی وجود دارد.
در بخش مربوط به درمان ناباروری، سعیدی با بیان اینکه وزارت بهداشت در کل نظام سلامت عملکرد موفقی داشته و شاخصهایی مانند مرگ مادران و نوزادان بهبود یافتهاند، گفت در حوزه ناباروری روند توسعه ادامه داشته است؛ به طوری که مراکز درمان ناباروری سطح دو و سه از حدود ۱۰۰ مرکز به حدود ۲۰۰ مرکز افزایش پیدا کرده و اکنون تقریباً در همه دانشگاههای علوم پزشکی چنین مراکزی وجود دارد. او همچنین اشاره کرد بیمه سلامت بخشی از هزینههای درمان ناباروری را پوشش میدهد.