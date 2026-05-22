بخشدار میان آب شوشتر گفت: عملیات زیرسازی و آسفالت روستای مهدیه از توابع بخش میان آب این شهرستان به متراژ ۴ هزار متر مربع اجرا شد و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن کمالی با اشاره به اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت روستای مهدیه از توابع بخش میان آب شوشتر به متراژ ۴ هزار متر مربع، بیان داشت: این طرح از محل اعتبارات دهیاری روستا تأمین اعتبار شد و پس از تکمیل به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: به رغم شرایط جنگی و به منظور خدمات رسانی به مردم ولایت مدار و شریف بخش میان آب در ۲ ماه گذشته سال ۱۴۰۵، ۲۰ طرح عمرانی شامل زیرسازی، جوی و جدول، آسفالت و چمن مصنوعی و چمن طبیعی در این بخش اجرا شده و به بهره برداری رسیده است.