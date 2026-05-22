مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در باره فرایند تامین دام زنده در ایام عید قربان گفت:سازمان میادین به منظور عرضه بهداشتی دام زنده، سه مرکز ثابت دارد که طی سال از ۸ صبح تا ۸ شب فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مهدی بختیاریزاده درباره فعالیت این مراکز در ایام عید قربان افزود: در ایام عید قربان جهت تسهیل در فرایند تأمین دام زنده برای شهروندان، تعدادی مرکز موقت برپا میکنیم.
وی افزود: طبق برنامهریزیهای انجام شده امسال مجموعا ۷ مرکز در شهر تهران فعال خواهد بود که دام بهداشتی را تحت نظر دامپزشکان مستقر در مراکز عرضه خواهند کرد.
به گفته بختیاریزاده، این مراکز در روز عرفه و عید قربان از اذان صبح فعال هستند.