مرحله دوم رقابتهای انتخابی تیم ملی ساندا به میزبانی آکادمی ملی ووشو برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،مرحله دوم رقابتهای انتخابی دروناردویی تیم ملی ووشو ساندا در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران برگزار شد تا در بخش مردان، پروسه رقابت وارد فضای جدیتر و حساستری شود و در بخش بانوان نیز ترکیب تیم ملی در وزن ۶۰ کیلوگرم مشخص شود.
نتایج مبارزات انتخابی به شرح زیر است؛
* آقایان
۵۶ کیلوگرم: مهدی امانی - علیرضا مقصودی (برنده)
۶۰ کیلوگرم: مهدی کرمانی (برنده) - پیمان رحمانی
۶۵ کیلوگرم: شجاع پناهی (برنده) - عیسی آرسیون
۷۰ کیلوگرم: عرفان محرمی (برنده با مصدومیت حریف) - محسن محمدسیفی
۷۵ کیلوگرم: رضا کرمی - سهیل موسوی (برنده)
* بانوان
۶۰ کیلوگرم: سهیلا منصوریان (برنده) - رضوان موچانی / دیانا رحیمی (برنده) - رضوان موچانی
گفتنی است در جریان مبارزات امروز، نادر نوروزی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو و جمعی از اعضای هیأترئیسه فدراسیون نیز حضور داشتند. علینژاد پس از پایان مبارزات انتخابی دقایقی با ملیپوشان به گفتوگو پرداخت و برایشان آرزوی توفیق در ادامه راه را داشت. همچنین مراسم تقدیر از صدیقه دریایی، قهرمان ووشو جهان و مربی کنونی تیم ملی ساندا بانوان توسط مسئولان فدراسیون و دبیرکل کمیته برگزار شد و در پایان نیز ملیپوشان ووشو توسط صدیقی و نوروزی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی مورد تقدیر قرار گرفتند.
در پایان این مبارزات و با تعیین نتایج، مرحله دوم اردوی تیم ملی شروع شد و ملیپوشان در آکادمی ملی ووشو تا مسابقه انتخابی بعدی به تمرین خواهند پرداخت.