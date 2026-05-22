به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ با اعلام روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار طرح حمایتی «یسنا» از امروز، جمعه اول خرداد ماه ۱۴۰۵، برای خانواده‌های واجد شرایط که پیش از این موفق به دریافت آن نشده بودند، در بستر کالابرگ الکترونیکی شارژ شد.

این طرح که ویژه خانواده‌های دارای کودکان چندقلوی زیر دو سال است، با هدف حمایت از سبد غذایی و نیاز‌های اساسی این خانواده‌ها اجرا می‌شود.

مبلغ اعتبار تخصیص یافته برای این طرح، تا سقف پانزده میلیون ریال به ازای هر فرزند چندقلو است. این اعتبار صرفاً برای خرید اقلام غذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شامل لبنیات، پروتئین، حبوبات، غلات، روغن، میوه و…) و همچنین پوشک قابل استفاده خواهد بود. همچنین اعتبار تخصیص یافته تا پایان روز چهارشنبه، سی و یکم خرداد ماه ۱۴۰۵، است.