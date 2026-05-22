عبور از بحران با همراهی مردم؛
صرفهجویی؛ راهکاری ساده برای عبور از روزهای کمآبی و پرمصرف
اکنون که کاهش بارندگی و افزایش مصرف انرژی به دغدغه عمومی تبدیل شده، صرفهجویی راهکاری ساده برای عبور از چالش است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در روزهایی که کاهش بارندگی و افزایش مصرف انرژی به یکی از دغدغههای مهم کشور تبدیل شده، مردم با رعایت چند اقدام ساده در مصرف آب و برق، میتوانند نقش مؤثری در حفظ منابع و کاهش فشار بر شبکههای تأمین داشته باشند.
کمبود بارندگی و کاهش منابع آبی، ضرورت صرفهجویی در مصرف آب را بیش از گذشته نمایان کرده است. موضوعی که این روزها به یکی از مهمترین دغدغههای کشور تبدیل شده و نیازمند همراهی مردم در مدیریت مصرف است.
شهروندان میگویند با اقداماتی ساده مانند کاهش زمان استحمام، بستن شیر آب هنگام شستوشوی ظرفها و استفاده از سطل به جای شلنگ برای شستن خودرو، میتوان تا حد زیادی در مصرف آب صرفهجویی کرد.
در کنار آب، مصرف برق نیز بهویژه در روزهای گرم سال اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چراکه افزایش مصرف میتواند فشار زیادی به شبکه برق وارد کند.
مردم معتقدند خاموش کردن لامپهای اضافی، استفاده از وسایل برقی کممصرف، روشن نکردن همزمان چند وسیله پرمصرف و تنظیم مناسب کولرها، از جمله راهکارهای مؤثر برای کاهش مصرف برق است.