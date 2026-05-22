پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: دفاع جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان در جنگ تحمیلی سوم مشروع و قانونی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، خطیب جمعه بجنورد در خطبههای عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته پیروزیهای ایران را مرهون امداد الهی و حضور پرشور مردم در صحنه دانست و گفت: در همه شهرها و روستاها مردم در میدان بودند و این یک امداد الهی و پیروزی است.
حجتالاسلام والمسلمین نوری با اشاره به فرا رسیدن ایام حج و حضور حاجیان در اعمال اصلی در روزهای هشتم و نهم ذیالحجه، به تبیین جایگاه حج ابراهیمی پرداخت و افزود: برای آنکه حج از حالت جاهلی خارج شده و به حج ابراهیمی تبدیل شود، حاجیان باید مودت و بیعت خود را با امام جامعه اعلام کنند. وی گفت: حقیقت حج توسط مقام ولایت تبیین میشود و امام زمان (عج) مایه قبولی این فریضه بزرگ است.
وی افزود: در حج واقعی، زائران باید حرکت به سوی خداوند و دوری از بدیها را به کل دنیا اعلام کرده و با هر مذهبی، از دشمنان و مشرکین اعلام برائت و تبری جویند.
حجت الاسلام والمسلمین نوری با گرامیداشت سالروز سوم خرداد، آن را آغاز پیروزیها با امداد الهی دانست و گفت: امروز ما در میانه جنگ تحمیلی سوم هستیم؛ جنگی که از ماه رمضان توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی آغاز شده و با محاصره دریایی و برخورد با کشتیهای ایرانی ادامه دارد.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تاکید کرد: با گذشت ۸۲ روز از این نبرد، نظام جمهوری اسلامی دست برتر را در میدان دارد. این دفاع بر اساس عقل، وجدان و قوانین بینالمللی، دفاعی مشروع و فطری است که اگر صورت نمیگرفت، همه چیز بر باد میرفت؛ اما به فضل خدا و یاری الهی، دشمن ناکام مانده است.
وی با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری مبنی بر استمرار حضور مردم در صحنه، خاطرنشان کرد: حضور در تجمعات شبانه نباید فراموش شود و دشمن نباید تصور کند که ما خسته شدهایم یقین بدانید این حضور در میدان، از هر عبادتی بالاتر است، چرا که امنیت و عزت کشور در گرو همین ایستادگی است.
امام جمعه بجنورد در بخشی دیگر از خطبهها، مردم را به صرفهجویی در مصرف انرژی فراخواند و گفت: در جریان جنگ، برخی زیرساختهای انرژی آسیب دیدهاند. وظیفه ماست که با مدیریت مصرف برق، به نظام کمک کنیم تا این بخشها به چرخه بازگردند و مشکلی برای هموطنان ایجاد نشود.
حجتالاسلام والمسلمین نوری با تاکید بر لزوم وحدت میان ملت و مسئولان، تصریح کرد: دشمن با تمام توان در حوزه جنگ رسانهای به میدان آمده است و امروز عمر و عاصهای زمان با دروغ پردازی به دنبال ایجاد اختلاف هستند تا شکست میدانی خود را جبران کنند و ملت ما بصیر است، اما باید در برابر حرفهای دروغین رئیسجمهور آمریکا هوشیار باشد.
وی با تاکید بر ضرورت برخورد محکم با دشمن، گفت: نباید هیچ پیام ضعفی از سوی مسئولان یا فرماندهان صادر شود. اگر دشمن در بحث هستهای، موشکی یا تنگه هرمز احساس کند ما خسته شدهایم، جنگ را گسترش خواهد داد. تنها راه جلوگیری از محاسبات غلط دشمن، ایستادگی و صحبت مقتدرانه است.
وی در پایان به وضعیت آشفته جبهه استکبار اشاره کرد و گفت: امروز اکثریت مجلس سنای آمریکا خواهان خاتمه جنگ هستند و صدها نفر در این کشور علیه جنگ با ایران راهپیمایی کردهاند و عزل و استعفای ژنرالهای آمریکایی و عقبنشینیهای مکرر رئیسجمهور دروغگوی این کشور، نشاندهنده شکست آنهاست. در مقابل، ملت ایران یکدست و یکرنگ هستند و انشاءالله دشمن را نابود خواهند کرد.