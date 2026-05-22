نادر برهانی مرند از اجرای نمایشی بزرگ درباره کورش کبیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این نمایشنامهنویس و کارگردان تئاتر درباره تازهترین فعالیتهای خود در زمینه اجرای تئاتر گفت: به زودی زندگی کورشِ کبیر را در یکی از تالارهای بزرگ شهر تهران اجرا خواهم کرد.
او اضافه کرد: در حال رایزنی و گفتوگو با تهیهکنندگان مختلف هستم. بسته به نوع و حضور تهیهکننده و امکاناتی که فراهم میآورد، محل و شکل و اندازههای اجرا متفاوت خواهد بود. شاید کار به صورت کنسرت نمایش با حضور یک یا چند خوانندهی بزرگ شکل بگیرد. شاید هم نه. به هر حال آنچه مسلم است این است که کورش پروژهی معظم ملی است و شان موضوع ایجاب میکند که هرچه باشکوهتر و فاخرتر و البته هنریتر و زیباتر اجرا شود.
برهانی مرند درباره تامین منابع مالی برای اجرای این پروژه توضیح داد: مطمئنا با تهیهکنندهای به نتیجه خواهم رسید که بیشترین امکان را برای هرچه باشکوهتر شدن کار فراهم آورد. تهیهکننده دولتی یا خصوصی برایم فرقی نمیکند. الان برای من مهم اصل پروژه است که کلید بخورد. با توجه به شکل کار حتی ممکن است دو تهیهکننده همزمان پای کار باشند.
او همچنین درباره مراحل امادهسازی این نمایش نیز گفت: پژوهش و نگارش متن که حدود دو سال زمان برده، تمام شده و در حال گفتوگوی اولیه با برخی گروههای طراح و بازیگران هستم. امیدوارم اتفاق خوبی بیافتد.
برهانی مرند با ارایه جزییاتی دیگر درباره این نمایش افزود: نام موقت کار، «سپیده از آنشان» است که به بازخوانی دراماتیک زندگی کورش بزرگ از تولد تا فتح هگمتانه میپردازد. همزمان فیلمنامهی این کار را هم برای تولید یک فیلم یا مینی سریال آماده کردهام.
نادر برهانی مرند، نمایشنامهنویس و کارگردان تئاتر، زمستان سال ۱۴۰۳ نمایش «هدویگ» را بر اساس نمایشنامه «مرغابی وحشی» نوشته هنریک ایبسن در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برد.