جوی ناپایدار همراه با رگبار باران و رعد و برق در نواحی شمالی و نوار مرزی غرب آذربایجان غربی حاکم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در شبانه روز گذشته در بسیاری از نقاط استان جوی ناپایدار همراه با رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید (بویژه در نواحی جنوب) حاکم بود. بیشترین مقدار بارش در ۲۴ ساعت گذشته از شهرستان سلماس و با ۵.۳ میلیمتر گزارش گردید. میزان بارش در مرکز استان، اورمیه، ۰.۱ میلیمتر ثبت و گزارش گردید.
براساس بررسی نقشههای هواشناسی، طی امروز نیز جوی ناپایدار همراه با رگبار باران و رعد و برق در نواحی شمالی و نوار مرزی غرب استان ادامه خواهد داشت که در نواحی جنوبی، وزش باد شدید در برخی ساعات پدیده غالب خواهد بود.
فردا از شدت ناپایداریهای جوی کاسته شده و تنها در برخی نقاط شمالی، رگبارهای خفیف و پراکنده پیش بینی میشود. همچنین از سرعت وزش باد نیز کاسته خواهد شد.
روز یکشنبه، امواج بارشی خوبی جو استان را تحت تاثیر قرار داده و در بسیاری از نقاط استان شاهد رگبارهای باران توام با رعد و برق و وزش تند باد لحظهای خواهیم بود. همچنین از روز یکشنبه تا اواسط هفته آینده در نواحی جنوبی با افزایش سرعت وزش باد
بویژه در ساعات میانی روز، احتمال ایجاد گرد و خاک و یا انتقال توده گرد و خاک از کشور عراق بالا خواهد بود. وزش باد موجب خسارت به سازههای سبک و موقت، افتادن تابلوهای تبلیغاتی، شکستن شاخه درختان و فرسوده و پرتاب اشیاء از ساختمانها خواهد شد. از روز دوشنبه، بارشها منحصر به نواحی شمالی شده و به تناوب ادامه خواهد داشت.
بررسی الگوهای دمایی حاکی از عدم تغییرات دما طی امروز نسبت به دیروز در سطح استان میباشد، اما فردا افزایش ۲ تا ۴ درجهای دما پیش بینی میشود که تا اواسط هفته نوسانات محسوسی نخواهد داشت. دمای اورمیه دیروز در گرمترین ساعت به ۲۰.۱ درجه سلسیوس رسید در حالیکه کمترین دمای ثبت شده ۶.۸ بود. همچنین شهرستان نقده با بیشینه دمای ۲۳.۳ و ایستگاه تخت سلیمان تکاب با کمینه دمای ۲.۲ بترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان بودند.