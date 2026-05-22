مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: تا روز یکشنبه هفته آینده وقوع تندباد لحظهای همراه با احتمال برخاستن گردوخاک محلی و افزایش دما پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی تا روز یکشنبه سرعت وزش بادها در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی بصورت متوسط گاهی همراه با تند باد لحظهای خواهد بود و احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.
وی افزود: همچنین طی امروز کاهش ۳ تا ۴ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود و سپس تا روز یکشنبه روند افزایش محسوس دما مورد انتظار است.
به گفته سبزه زاری؛ شمال خلیج فارس تا روز یکشنبه مواج خواهد بود.
مدیر کل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته رامهرمز با ۴۱ و ایذه با ۱۶.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۰.۵ و کمینه ۲۲.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.