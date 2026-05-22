به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاون وزیر آموزش و پرورش با حضور در شبکه خبر به موضوع نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون پرداخت که گفتگوی وی با مجری برنامه به شرح زیر است:

سؤال: آقای دکتر علامتی نمایشگاه کتاب هست و موضوعات مرتبط با حوزه کودک و نوجوان؟

علامتی: به نظر می‌رسد که حال و هوای فرهنگ در اوضاع اخیر بایستی خوب باشد و بتوانند که در تاب آوری مردم نقش اساسی را ایفا کنند همچنان که رهبر عزیزمان فرمودند که هنرمندان و جامعه فرهنگی هم بایستی مثل مردم مبعوث بشوند یکی از مصادیق این کار حوزه کتاب و کتابخوانی هست که ما برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در موعد مقرر خودش در تهران به صورت مجازی یکی از پیروزی‌های دیگری هست که اهالی فرهنگ ما، دولت چهاردهم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این را بحمدالله رقم زده من دیروز یک بازدیدی از دبیرخانه این نمایشگاه مجازی داشتم شرایط کشور طوری است که امسال به صورت مجازی برگزار شده و در حال برگزاری است الحمدلله استقبال خیلی خوبی در این حوزه اتفاق افتاده هم در میزان ارسال مراسلات یعنی بسته‌هایی که دارد ارسال می‌شود هم در میزان تعداد نسخه‌های فروشی، حوزه کودک و نوجوان جزو ۵ بخش‌های اول این نمایشگاه هست که نشان می‌دهد که مردم ما با وجود همه مشکلاتی که ممکن است متصور بشود در این شرایط خاصی از شرایط نظامی، اقتصادی و شرایط اجتماعی باز دغدغه اولشان تربیت کودک و نوجوان و خصوصا مسئله کتاب و کتابخوانی است این نمایشگاه که به صورت مجازی دارد برگزار می‌شود یکی از نمونه‌های بارز عدالت فرهنگی است این کسی که مخاطبی که در دورترین نقطه مرزی ما هست و فردی که در پایتخت ما دارد زندگی می‌کند به صورت برابر می‌توانند از این خدمات استفاده کنند تمهید و مقدمات خوبی از سوی مسئولین برگزاری نمایشگاه پیش بینی در حوزه ارسال مراسلات خصوصا فرمودید حوزه کودک و نوجوان ارسال مراسلات پستی کاملا رایگان است برای حوزه کودک و نوجوان ناشرین کودک و نوجوان پای کار آمدند من دیروز هم آنجا عرض کردم سه عنصر دارد این نمایشگاه چنین نمایشگاهی یک عنصرش خود مخاطبینش یا مصر کنندگان هستند که استقبال خوبی را انجام دادند یک عنصرش دولت است و دست اندرکارانی که هم برگزاری خوب این قصه می‌تواند کمک کند که همین طور هم بوده یارانه‌هایی که در این مجموعه دارد اتفاق می‌افتد و نکته سوم خود تولیدکنندگان یا ناشرین حوزه کتاب کودک و نوجوان هستند که بحمدالله خوب پای کار آمدند.

سؤال: و، اما آخرین نشر‌های حوزه کودک و نوجوان و البته آنهایی که پرفروش‌ترین بودند را هم اشاره بفرمایید؟

علامتی: ببینید ما رصدی که من دیروز در مانیتورینگ آنجا داشتم می‌دیدم هم چاپ اول خوب پای کار آمدند به لحاظ چاپ اول مهم است یعنی کتاب‌های جدید، تجدید چاپ هم مهم است به جهت اینکه کتاب‌های پرمخاطب حضور دارند آماری که من داشتم و آنجا می‌دیدم به صورت برخط بود ناشرین مطرح ما آنجا هم حضور داشتند هم جزو موفق‌ها بودند به لحاظ فروش و به لحاظ ارسال مراسلات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده، انتشارات سوره مهر را من دیدم و آمارش را، انتشارات معمولا رقابت هایشان نزدیک به هم است منتهی ما در امتداد همین نمایشگاه مجازی که همینک دارد برگزار می‌شود با هماهنگی‌های لازمی که با خود وزارت فرهنگ و شورای تأمین در استان تهران انجام پذیرفت ما نمایشگاه ویژه کودک و نوجوان با حضور ناشرین کودک و نوجوان یک نمایشگاه حضوری از پریروز شروع کردیم و در مرکز آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

سؤال: و تا چه تاریخی ادامه دارد؟

علامتی: از تاریخ ۳۰‌ام اردیبهشت شروع کردیم تا ۱۲ خردادماه ان شاءالله به صورت حضوری برگزار می‌شود پریروز که روز اولش بود خیلی استقبال خوبی ما داشتیم.

سؤال: از چه ساعتی تا چه ساعتی آقای دکتر علامتی؟

علامتی: به جهت اینکه ما هم نمایشگاه مجازی را داریم هم حضوری را در بخش کودک و نوجوان داریم از ساعت ۳ بعد از ظهر تا ۹ شب پیش بینی شده که از ۹ شب به بعد مردم می‌توانند به برنامه میادین و خیابان‌ها هم برسند کاملا به صورت حضوری هست با حضور تقریبا اکثر ناشرین مطرح حوزه کودک و نوجوان در حقیقت بخش اختصاصی کودک و نوجوان هست که به صورت حضوری برگزار می‌شود برنامه‌های جنبی.

سؤال: پس صرفا کتاب‌هایی که خود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آنها را منتشر کرده نیستند؟ همه ناشران فعال در حوزه کودکان و نوجوانان؟

علامتی: بله یکی از آن غرفه‌ها کانون است ما به عنوان حاکمیت و و دولت بستری را فراهم کردیم که همه ناشرین کودک و نوجوان امکان حضور در آنجا داشته باشند ما علاوه بر اینکه نمایشگاه حضوری کتاب کودک و نوجوان آنجا برگزار می‌شود یک فرصتی است که نویسندگان و تصویرگران حوزه کودک و نوجوان آنجا حاضر می‌شوند به صورت مستقیم با مخاطبین خودشان ارتباط دارند جشن امضای کتاب آنجا اتفاق می‌افتد برای همه ناشرانی به صورت مساوی امکانش هست رونمایی از کتاب‌های مختلف آنجا انجام می‌پذیرد خود صدا و سیما که جای تقدیر و تشکر دارد که در شبکه‌های مختلف من جمله شبکه خبر، شبکه پویا، شبکه ۳، شبکه آموزش، شبکه حتی آی فیلم همه پای کار آمدند، شبکه ۲ برای تبلیغاتش و ترویجش پای کار هستند برنامه‌های عروسکی و برنامه‌هایی که موجب شادی و نشاط بچه‌ها می‌شود آنجا به صورت همزمان پخش زنده ما ان شاءالله خواهیم داشت از امروز هم شروع می‌شود برنامه‌های جنبی خوبی برای خانواده‌ها و کودکان و نوجوان پیش بینی شده که ان شاءالله مردم عزیزمان با حضور کودکان و نوجوان رونق خواهند بخشید و این یکی دیگر از کار‌هایی است که دولت برای خانواده‌های محترم خصوصا کودکان و نوجوانان عزیز انجام می‌دهد و یک کار مشترک وزارت آموزش و پرورش دستگاه‌های تعلیم و تربیت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

سؤال: شما اشاره کردید خیلی ویژه در حوزه کتاب کودک و نوجوان در اردیبهشت ماه‌های کتاب در واقع شما نکاتی را اشاره فرمودید، اما اگر موافقید یک قدری برویم عقب‌تر ما جنگ تحمیلی سوم از نهم اسفندماه آغاز شد، اما همچنان فعالیت‌ها در حوزه کودک و نوجوان متوقف نشد و ادامه داشت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان در اسفند ۱۴۰۴ و البته فروردین ماه ۱۴۰۵ چه برنامه‌هایی را برای کودکان و نوجوانان داشت؟

علامتی: بله خیلی ممنون از این سؤال بسیاری خوبی که داشتید، ببینید ما در دستگاه تعلیم و تربیت حسب تأکیدی که وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای دکتر کاظمی داشتند از این جنگی که و تهدیدی که به وجود آمد یک فرصت تربیتی ساختیم و این هم حاصل خون امام شهیدمان و همه شهدای عزیزی که در این جنگ تحمیلی اخیر جانشان را فدای ملت کردند و حسب تأکیدی که رهبری معظم انقلاب اسلامی داشتند چه رهبر شهیدمان و چه رهبر حاضرمان که در موضوع مبعوث شدن مردم بود ببینید امروز حضور در میادین و خیابان‌ها و حضور در عرصه‌های مردمی و اجتماعی خودش تربیت می‌کند فرزندان ما را برای نسل‌های آینده اثرگذاری خودش را نشان می‌دهد امروز حضور کودکان و نوجوانان در کنار پدران و مادر‌ها بهترین مدرسه تربیتی هست بهترین دانشگاه علمی هست امروز ما تأکید داشتیم خودمان هم جایگاه‌هایی را برای بچه‌ها درست کردیم این که کودک ما، نوجوان ما، دانش آموز ما، پرچم به دست در میادین حضور پیدا می‌کند و هیهات مناالذلة می‌گوید مرگ بر آمریکا می‌گوید، مرگ بر اسرائیل می‌گوید، الله اکبر می‌گوید بزرگترین درسی است که دارد اتفاق می‌افتد، امروز مدارس ما، امروز مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ما در میادین کار خودشان را انجام می‌دهند امروز ما اگر هزاران ساعت، هزاران کلاس برگزار می‌کردیم تا مفهوم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسکتبار و مرگ بر اسرائیل را به بچه‌ها می‌خواستیم یاد بدهیم اثرگذاری اش مثل همین میادین نبود امروز مؤثرترین و اثرگذارترین کار تربیتی ممکن، من به پدر‌ها و مادر‌ها عرض می‌کردم می‌گفتم اگر که نگران آینده فرزندتان هستید اگر دنبال احیای هویت ملی برای بچه هایمان هستید حضور در این میادین بهترین کار تربیتی است در کنار این مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ما برنامه‌های مختلفی را در سراسر کشور در تقریبا ۳ ماه گذشته انجام دادند در حوزه تاب آوری برای کودکان عزیز ما ببینید وقتی که جنگ اتفاق می‌افتد اولین چیزی که برای کودک ما متصور است ترس است و ترس از صدا هست آن برای کودک شما تصور کنید ما روانشناس‌هایی که در حوزه کودک یا کارشناس‌هایی که در حوزه کودک با ما کار می‌کردند اینها در مناطق جنگ زده، مربیان عزیز ما که همین جا برای آنها عرض ادب و خدا قوت داریم در این مراکز و در این جا‌ها حضور داشتند از محل‌های استقرار کودکان در حوزه آسیب دیدن این فرزندان عزیزمان ما توصیه‌هایی در قالب نماهنگ‌هایی داشتیم و آنجا گفتیم که پدرها، مادر‌ها بهترین کار امروز برای کودکان و خردسالان تان در آغوش گرفتن آنهاست دیده شدن آنهاست، ارتباط گرفتن است، کتاب خواندن است، قصه گفتن برای بچه هاست، در کنار اینها نماهنگ‌های مختلفی تولید شد ما در بستر‌های داخلی کتاب هایمان را رایگان کردیم به صورت پی. دی. اف بود تئاترهایمان را رایگان اعلام کردیم در بستر‌ها بارگذاری، فیلم هایمان، پویانمایی هایمان در اختیار این عزیزان قرار گرفت و حضور همکاران ما و مربیان ما در بیمارستان‌ها هنرمندان عرصه کودک و نوجوان در بیمارستان‌ها در جایی که آسیب دیده بودند همه اینها دارد اتفاق می‌افتد و ادامه دارد ما برای تابستان برنامه‌های مختلفی پیش بینی شده برای این کار و عضویت همه فرزندانمان در این شرایط برای کانون به صورت عمومی رایگان اعلام شده است.