نماهنگ «راه حق»، از تولیدات فرهنگی مشترک ایران و افغانستان و محصول مجموعه «ایراف تیوی» منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نماهنگ «راه حق» که با هدف تأکید بر مفاهیمی، چون وحدت، همدلی و پاسداری از باورهای مشترک فرهنگی و دینی تولید شده، به صورت رسمی منتشر شد.
این اثر با شعری از مهران پوپل شاعر افغانستانی و تهیهکنندگی میثم مهدیپور در مجموعه «ایراف تیوی» تولید شدهاست. «راه حق» که برای مخاطبان ایرانی اجرا شده است، یکی از تولیدات مشترک فرهنگی ایران و افغانستان محسوب میشود.
عوامل تولید این اثر تلاش کردهاند با نگاهی فرهنگی، بر ارزشهای مشترک دینی ۲ ملت تأکید کرده و پیام همبستگی را به گوش مخاطبان این ۲ سرزمین برسانند.