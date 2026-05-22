به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار به همراه جمعی از معاونان خود و مدیران کل در بازدید از منطقه گردشگری طسوج در شهرستان چرام، در نشستی با مردم این منطقه یکی از مشکلات مهم مردم طسوج، و عشایر این منطقه راه ارتباطی عنوان کرد و گفت: از دوراهی «جوخانه» تا منطقه طسوج ۲۱ کیلومتر راه ارتباطی وجود دارد که ۱۰ کیلومتر از این مسیر آسفالت است.

یداله رحمانی افزود: زیرسازی و ساخت ابنیه فنی هفت کیلومتر از این مسیر به‌طور کامل آماده است و در مرحله قیرپاشی و آسفالت است.

رحمانی اضافه کرد: چهار کیلومتر باقی‌مانده این مسیر عملیات ابنیه تکمیل و مصالح تامین شده که بعد از انتخاب پیمانکار عملیات زیرسازی انجام و طرح آسفالت این مسیر به صورت کامل اجرا می‌شود.

وی مدت زمان اجرای این پیمان را ۹ ماه اعلام کرد و گفت: میزان اعتبار این طرح ۲۵ میلیارد تومان است که از این میزان پنج میلیارد تومان محل قیر یارانه‌ای و ملی، اعتبارات استانی و ۱۳ میلیارد تومان از محل توازن سهم نماینده شهرستان تامین شده است.

استاندار افزود: در صورت تخصیص اعتبارات استانی و توازن به میزان ۱۸ میلیارد تومان پروژه می‌تواند شتاب خوبی بگیرد.

رحمانی با اشاره به اینکه آسفالت هفت کیلومتر زیرسازی شده باید تا قبل از آغاز فصل سرما به اتمام برسد ادامه داد: آسفالت چهار کیلومتر دیگر تا پایان سال انجام شود.

وی با بیان اینکه هزینه گازرسانی برای هر خانوار ۴۵ میلیون تومان است و با شرایط جمعیت کنونی این هزینه بیش از ده برابر می‌شود و تامین چنین اعتباری کار بسیار دشواری است اضافه کرد: منطقه اگر به سمت افزایش جمعیت برود مشکلات دیگر نظیر استقرار پزشک، گازرسانی و سایر مشکلات رفع می شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر رفع مشکلات آب آشامیدنی در روستا‌های منطقه طسوج، گفت: مخابرات برای رفع مشکل آنتن دهی منطقه اقدامات لازم را انجام بدهد.

رحمانی با اشاره به اینکه در شهرستان چرام ۳۲ طرح فعال است افزود: مهم‌ترین پروژه این شهرستان بیمارستان چرام با ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات سفر و تصفیه‌خانه چرام با ۲۴۰ میلیارد تومان و جاده طسوج است.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در آسفالت جاده «امامزاده شیخ هابیل» و مسیر «دمه به میان‌تنگان»، خواستار برگزاری مناقصه جاده ارتباطی «دلی‌خلیفه‌ای در منطقه سادات امامزاده علی شد و اضافه کرد: با رفع مشکلات راه ارتباطی باید در ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در این منطقه با اعطای تسهیلات و حمایت‌های لازم اقدام شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشکلات عشایر منطقه، طسوج چرام گفت: باتوجه به بارش‌های خوب عشایر منطقه نسبت به وضعیت راه‌های ارتباطی خود گلایه دارند و امور عشایر باید نسبت به رفع مسائل و مشکلات در این منطقه اقدامات لازم را انجام دهد.

فرماندار شهرستان چرام هم در این بازدید گفت: شهرستان چرام پس از شهرستان کهگیلویه دومین قطب کشاورزی استان است و در حوزه باغداری، زراعت و منابع آبی ظرفیت قابل توجهی دارد.

سید علی وفایی مقدم افزود: وجود منابع آب، زمین‌های حاصلخیز و شرایط اقلیمی مناسب بستر مطلوبی برای توسعه کشاورزی و باغداری در این شهرستان است.

وفایی مقدم تاکید کرد: تقویت زیر ساخت‌های بخش کشاورزی، گردشگری، توسعه فضا‌های ورزشی و رسیدگی به نیاز‌های مناطق عشایری از مهم‌ترین مطالبات مردم منطقه است.