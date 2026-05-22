به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، متن این پیام به شرح ذیل است:

إنّا لله و إنّا إلیه راجعون

خبر درگذشت هنرمند والامقام و نام‌آشنای موسیقی مقامی بلوچستان، زنده یاد استاد نادر نیک‌نژاد، موجب تألم و تأثر عمیق جامعه فرهنگی و هنری استان گردید.

ایشان، عمر پربرکت خود را در راه حفظ و اشاعه موسیقی اصیل نواحی و انتقال آن به نسل‌های آینده صرف کرد و با صدای ماندگارش، حماسه‌ها، عواطف و هویت فرهنگی مردم سیستان وبلوچستان را به گوش جهانیان رساند. تنها صداست که می‌ماند و بی‌گمان، آواز‌های جاودانش همواره در حافظه تاریخی این مرز و بوم طنین‌انداز خواهد بود.

اینجانب، ضایعه فقدان این استاد گرانقدر را به جامعه هنری استان، به ویژه خانواده محترم ایشان و تمامی دوستداران موسیقی مقامی تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و آرامش ابدی، و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

عبدالسلام بلوچ زاده ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نادر نیک نژاد متولد ۱۳۳۷ در ایرانشهر و نوه استاد شهدر داوودی از خواننده‌های مطرح سبک کردی وزهیروک می‌باشد که از ده سالگی به دلیل علاقه بسیار، خوانندگی را به صورت گوشی هوشی آموخت، تشکیل گروه موسیقی مستاگ پهره از ایشان به یادگار ماند.