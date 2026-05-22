پایان اردوی تیم ملی هاکی سالنی در مراغه
نخستین اردوی تمرینی تیم ملی هاکی سالنی کشور برای حضور در مسابقات آسیایی در مراغه به پایان رسید.
چهاردولی افزود:برای اردوی مراغه ۲۷ بازیکن دعوت شده بودند که ۲۱ نفر حاضر شدند.
وی اضافه کرد:با توجه به شرایط جنگی تیم ملی دو ماه فرصت تمرین دارد و در این مدت ۳ اردوی دیگر نیز برای آمادگی بیشتر برگزار خواهد شد.
سرمربی تیم ملی هاکی سالنی گفت:تیم ایران عنوان قهرمانی آسیا را در دست دارد و بازیکنان با انگیزه بیشتر برای تکرار عنوان قهرمانی سالهای گذشته تمرینهای خود را انجام میدهند.
اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی از ۲۷ اردیبهشت لغایت ۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ به میزبانی مراغه برگزار شد.