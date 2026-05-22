مستند «گزارش سوم شخص» با طی کردن مراحل پس‌تولید، همزمان با سالگرد جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی آماده نمایش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مستند «گزارش سوم شخص» به کارگردانی صالح نیکنام و تهیه‌کنندگی محسن یزدی، با محوریت جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، این روز‌ها مراحل پس‌تولید را سپری می‌کند تا همزمان با سالگرد وقوع این جنگ روی آنتن برود.

در مستند «گزارش سوم شخص» دلایل پیروزی ایران و همچنین ادعا‌های مطرح‌شده درباره پیروزی رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، با تکیه بر تحلیل‌ها و مطالب منتشرشده از سوی اندیشکده‌های غربی مورد بررسی قرار گرفته است.

اندیشکده‌های معتبر غربی به عنوان بخشی از مراکز تصمیم‌ساز برای سیاستمداران این کشور‌ها شناخته می‌شوند و بررسی تحلیل‌های این مراکز می‌تواند تصویری روشن از نحوه مواجهه و نگاه آنان به تحولات منطقه ارائه دهد.

مستند «گزارش سوم شخص» تلاش کرده است نقاط ضعف و قوت ایران در جنگ ۱۲ روزه را با استناد به ارزیابی‌های مطرح‌شده در رسانه‌ها و اندیشکده‌های بین‌المللی واکاوی و تحلیل کند.

این مستند محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است.