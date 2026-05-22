بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در جریان بازدید از طرحهای اقتصادی و عمرانی شهرستان تنگستان با تأکید بر توسعه زیرساختها و طرحهای سرمایهگذاری در استان، اظهار کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته در دولت چهاردهم و همکاری مطلوب بخش خصوصی و شرکتهای دولتی، روند اجرای طرحهای انرژی خورشیدی در استان بوشهر در حال انجام است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای پاک، گفت: انرژی خورشیدی، انرژی پاک و مقرونبهصرفهای است که کشورهای توسعهیافته دنیا نیز در کنار سایر منابع انرژی از آن بهره میبرند و استان بوشهر نیز بر اساس سیاستهای دولت در این مسیر گام برداشته است.
زارع افزود: با هماهنگیهای صورت گرفته در سطح استان و شهرستانها، حدود ۱۰۰۰ هکتار زمین در موقعیتهای مناسب و ساختگاهها که مورد نیاز اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی بود، در کوتاهترین زمان ممکن به سرمایهگذاران واگذار شد.
وی با بیان اینکه طبق برنامهریزیها و با تلاشهای صورت گرفته، تا پایان سال گذشته حدود ۱۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر خورشیدی در استان به بهره برداری رسید، یادآور شد: یکی از طرحهای خوب در بخش مرکزی شهرستان تنگستان، مرکز ۱۰ مگاواتی شرکت «مانا انرژی» است که بخش عمده عملیات اجرایی آن در ماههای اخیر انجام شده و پیشبینی میشود در ۴ تا ۵ هفته آینده به بهرهبرداری برسد.
استاندار بوشهر گفت: با تکمیل این طرح و سایر طرحهای در حال اجرا در شهرستانهای مختلف استان، این امیدواری وجود دارد که تا پایان خرداد و پیش از آغاز اوج مصرف برق، ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در استان بوشهر به ۱۵۰ مگاوات برسد.
وی با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریمها و شرایط خاص کشور گفت: اگرچه هزینه اجرای طرحها به دلیل تورم و آسیبهای ناشی از جنگ رمضان افزایش یافته و تنها تکمیل مجموعه ۱۰ مگاواتی تنگستان حدود ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد، اما روند اجرای این طرحها متوقف نشد و با جدیت ادامه یافته است.
زارع در ادامه با قدردانی از سرمایهگذاران بخش خصوصی و نیروهای متخصص و کارگران فعال در این طرحها اظهار کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت ساختگاههای مطالعه شده در شهرستانهای استان برای حمایت از بخش خصوصی و توسعه انرژیهای پاک از اولویتهای استان بوشهر در مسیر تحقق توسعه پایدار است.
وی در ادامه برنامههای خود در تنگستان از سوله بستهبندی گوگرد در روستای شورکی شهرستان که در جریان جنگ تحمیلی سوم آسیب دیده بود بازدید کرد.
در این بازدید، بهادری مدیر عامل شرکت تعاون روستایی استان بوشهر با اشاره به اهمیت این مجموعه، گفت: این سوله در روستای شورکی تنگستان قرار دارد و در جریان جنگ تحمیلی سوم مورد تهاجم دشمن آمریکایی ـ صهیونی قرار گرفته و دچار آسیب جدی شده است. محصولات بسته بندی شده در این سوله در مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد.
استاندار بوشهر همچنین از روند اجرای طرح مرکز تجاری گردشگری شهر دلوار بازدید و میزان پیشرفت آن را بررسی کرد.
در این بازدید، نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: این مجموعه با زیربنای ۱۵ هزار مترمربع در حال ساخت است و هماکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی افزود: مرکز تجاری گردشگری دلوار با سرمایهگذاری ۱۱۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا است و پیشبینی میشود با بهرهبرداری از این مجموعه برای حدود ۶۰۰ نفر اشتغال ایجاد شود. طبق برنامهریزیهای انجام شده این طرح تا اوایل نیمه دوم سال جاری تکمیل و افتتاح خواهد شد.
گفتنی است در بازدید استاندار بوشهر از طرحهای عمرانی، زیرساختی و خدماتی شهرستان تنگستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز حضور داشت.