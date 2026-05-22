به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان ، آيت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه گرگان گفت: دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، در جنگ رسانه‌ای به دنبال القای ترس و یاس در جامعه، و تضعیف روحیه نیروهای نظامی و مسئولان سیاسی و دیپلماسی ماست؛ تا کوتاه بیائیم.

وی تاکیدکرد: همانطور که تا اکنون اشتباه کرده‌، در این مقطع نیز، در اشتباه است.

آیت‌الله نورمفیدی خاطرنشان کرد: نیروهای نظامی ما، قدرتمندتر، در میدان، آماده‌باش هستند، در دیپلماسی، یک قدم عقب نکشیدیم و مردم هم که، در جای‌جای کشور، نزدیک به سه ماه، به پشتیبانی از نیروهای نظامی و مسئولان سیاسی و دیپلماسی، در صحنه حضور مستمر دارند.

وی افزود: مردم ایران اسلامی در طول تاریخ، تسلیم زورگویان نشده‌ و الان هم نمی‌شوند و با قدرت ایستاده‌اند.

آیت‌الله نورمفیدی با اشاره به سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: در این واقعه تاریخی نیز، ملت ایران مقابل دنیا مقاومت کرد و پیروز شد.

وی در ادامه، با گرامیداشت ایام سالگرد شهادت شهدای خدمت، گفت: شهید رئیسی، در مدت کوتاه ریاست‌جمهوری، خالصانه به مردم خدمت کرد و در استان ما هم کارهای بزرگی به دست او اجرا شد که مبداء حرکت و تحول است.