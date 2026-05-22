پخش مجموعه «اهلِ ایران» با انتشار اپیزود‌های ۱۳ و ۱۴ به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بخش هفتم و پایانی سریال نمایش خانگی «اهلِ ایران»، که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان است و تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا منصوری برعهده دارد، امروز جمعه یکم خرداد منتشر شد.

بخش هفتم این اثر که در پلتفرم شیدا منتشر شده، با انتشار ۲ اپیزود «توافق» به کارگردانی مهران مهدویان و «حیرانی» به کارگردانی رضا محبی همراه بوده است.

در خلاصه داستان قسمت «توافق» به قلم علی بحرینی و بر اساس طرحی از میلاد نجفی آمده است: سارا و حامد دو زوج جوان در آستانه جدایی از هم هستند. با آغاز جنگ تحمیلی سوم مراحل طلاق آنها به تعویق می‌افتد و شرایط زندگی آنها شدیدا تحت تأثیر این موضوع قرار می‌گیرد.

مبینا پورمیرزا و لیمان رشیدی بازیگران این قسمت هستند.

در خلاصه داستان اپیزود «حیرانی» به نویسندگی رضا محبی آمده است: کارگاه انگشترسازی مرتضی پس از تلاش بسیار موفق می‌شود تا از بیت سفارش انگشتر بگیرد. در روزی که انگشتر‌ها آماده و قرار بر تحویل آنهاست، خبر آغاز تهاجم به تهران و بمباران بیت رهبری به کارگاه می‌رسد ...

حسین فرضی زاد، ابتسام بغلانی، فریبرز شاه کرمی، فرهاد شعاع غرب، علیرضا عابدینی و با حضور مهرداد فرح انگیز در نقش عماد بازیگران این اپیزود هستند.

بخش پایانی این سریال به مردم حاضر در خیابان تقدیم شده است.

مجموعه نمایش خانگی «اهلِ ایران» که در مرکز سریال سوره تولید شده و مهدی یزدانی‌خرم سرپرست نویسندگان آن است، دارای قصه‌هایی مختلف از جریان زندگی در بحبوحه آتش و جنگ است که نقطه اشتراکِ آنها «ایرانی‌ماندن» است.