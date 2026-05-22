رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان خوزستان در دیدار با کارآموزان کانون وکلا، با محوری خواندن نقش وکلا در تحقق عدالت قضایی، بر رعایت شئونات حرفهای و اهمیت برخورد قاطع با تخلفات تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای تقویت همکاریهای نهادی و نظارتی، به منظور بررسی مسائل جاری و تبیین وظایف نظارتی، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری خوزستان، با حضور در کانون وکلای این استان، با اعضای هیئت مدیره و جمعی از وکلا و کارآموزان این کانون دیدارو گفتوگو کرد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به حساسیتهای روز، به بررسی تحولات اخیر کشورو شرایط موجود پرداخت و ضمن تبیین ابعاد امنیتی و اجتماعی رویدادهای اخیر بهخصوص جنگ تحمیلی سوم، بر اهمیت هوشیاری و مدیریت اطلاعات در شرایط گذار تأکید کرد.
وی در ادامه با تاکید بر جایگاه مهم و اثرگذار حرفه وکالت در ساختار دستگاه قضایی، خاطرنشان کرد: وکلا نه تنها به عنوان مدافع حقوق موکلان، بلکه به عنوان شریک قضایی در مسیر تحقق عدالت، نقش کلیدی ایفا میکنند و شان و جایگاه والایی در نظام حقوقی دارند.
رئیسی افزود: همافزایی وکلا با قضات در حل و فصل دعاوی و ترویج فرهنگ صلح و سازش و هدایت افراد در مسیر عدالت، از جمله وظایف اخلاقی و حرفهای است که چنانچه بیش از پیش از سوی وکلا به کار گرفته شود، میتواند آرامش را در جامعه تقویت کند.
ارائه رهنمودهای حرفهای
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان با ارائه توصیههایی در خصوص نحوه عملکرد وکلا در فضای مجازی، بر لزوم رعایت ملاحظات قانونی و اخلاقی در فعالیتهای آنلاین تأکید کرد.
همچنین، ضرورت دقت در تنظیم قراردادهای وکالت، رعایت دقیق تعرفههای قانونی و مالیاتی و در عین حال، ملاحظه شرایط معیشتی جامعه، از دیگر محورهای این بخش بود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی حفظ رفتار حرفهای و رعایت شئونات اسلامی و اداری در دفتر کار و در مراجعات به دستگاه قضایی را ضروری دانست و یادآور شد: بازرسیهای مستمر و سرزده حفاظت و اطلاعات دادگستری استان از دفاتر وکلا در سطح استان به منظور پیشگیری از بروز تخلفات ادامه دارد و هرگونه تخلف یا جرم ارتکابی در این حوزه، با پیگیریهای قانونی و در راستای وظایف نظارتی صورت خواهد گرفت.
وی با دعوت از وکلا برای همکاری در راستای حفظ سلامت و شفافیت دستگاه قضایی، اعلام کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا جرم در محیط دادگستری یا دستگاههای زیرمجموعه آن، از وکلا درخواست میشود با مراجعه به ستادهای خبری حفاظت و اطلاعات در شهرهای استان یا مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان، یاریرسان این مجموعه باشند تا از طریق گزارشهای دقیق، در مسیر تقویت نظم و عدالت گام بردارند.