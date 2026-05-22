به مناسبت هفتهی ملی جمعیت طرح تکریم مادران در محل نماز جمعه همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ به مناسبت هفتهی ملی جمعیت علاوه بر اجرای طرح تکریم مادران، از چند خانوادهی خوش جمعیت و خانوادهی پاسدار شهید روح الله اسدی موءید تجلیل شد.
این تجلیل یکی از برنامههای طرح تکریم مادران در محل نماز جمعه بود که در قالب غرفههایی به مادران خدماتی مانند مشاوره، سلامت، تحکیم خانواده، همسریابی، پیشگیری از سقط جنین و ثبت نام سربازان نوظهور ارائه میشود.
مرادی مسئول موسسهی هفت بهشت و معاون جمعیت مرکز جامع تحکیم خانواده استان همدان گفت: با مشارکت دستگاههای اجرایی و گروههای مردمی در هفتهی ملی جمعیت برنامههایی از این قبیل به منظور پرداختن به دغدغهی رهبر معظم انقلاب، در حفظ جوانی جمعیت با عنوان آینده در آغوش مادران برگزار میشود.