رئیس سازمان ساتبا گفت: با اجرای طرح ملی اصلاح روشنایی در مراکز درمانی و اداری کشور، بیش از ۱۰ مگاوات از توان مصرفی شبکه کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن طرزطلب اعلام کرد: با اجرای طرح ملی اصلاح روشنایی در مراکز درمانی و اداری کشور، تاکنون بیش از ۹۰ هزار چراغ قدیمی و پرمصرف در ساختمان‌های اداری و مراکز درمانی کشور با چراغ‌ها و پنل‌های LED کم‌مصرف و پربازده جایگزین شده‌اند.

وی گفت: طرح اصلاح روشنایی داخلی با هدف ارتقای بهره‌وری انرژی، کاهش بار مصرفی شبکه برق و بهبود کیفیت روشنایی در مراکز دولتی و درمانی آغاز شد و اکنون به یکی از طرح‌های شاخص در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی تبدیل شده است.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) بیان کرد: نتایج حاصل از اجرای این طرح نشان می‌دهد که تاکنون بیش از ۵۷ میلیون کیلووات‌ساعت صرفه‌جویی سالانه در مصرف برق محقق شده و همزمان بیش از ۱۰ مگاوات از توان مصرفی شبکه کاهش یافته است؛ ظرفیتی که می‌تواند بدون نیاز به احداث نیروگاه جدید، در اختیار شبکه برق کشور قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر نیرو، تمامی مراحل اجرای این طرح با سرمایه‌گذاری کامل بخش خصوصی و از طریق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست انجام شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اجرای طرح‌های ملی حوزه انرژی است.

وی افزود: استفاده از تجهیزات روشنایی LED علاوه بر کاهش مصرف برق، موجب بهبود کیفیت نور، افزایش یکنواختی روشنایی در فضا‌های داخلی و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری شده است؛ چرا که این تجهیزات از طول عمر بالاتر و راندمان بیشتری برخوردارند.

طرزطلب گفت: اجرای طرح اصلاح روشنایی تاکنون علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم، موجب صرفه‌جویی سالانه حدود ۱۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی و کاهش انتشار بیش از ۴۰ هزار تن دی‌اکسید کربن در کشور شده است.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) بیان کرد: ساتبا توسعه این طرح را در سایر مراکز اداری و درمانی کشور با همکاری بخش خصوصی ادامه خواهد داد تا سهم طرح‌های بهره‌وری انرژی در کاهش مصرف برق و حفظ منابع ملی افزایش یابد.