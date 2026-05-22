

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین مرحله مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته بانوان در بخش کاتای انفرادی و تیمی صبح امروز جمعه اول خردادماه در سالن شهید کبگانیان تهران و با حضور نفرات برگزیده برگزار شد تا تکلیف نفرات اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا اندونزی مشخص گردد.

بر این اساس در بخش کاتای انفرادی فاطمه صادقی از تهران و در بخش تیمی، تیم جوانه رباط کریم از استان تهران با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب السادات حسینی جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا را بدست آوردند.

رقابت‌های قهرمانی آسیا اندونزی اواخر خردادماه در شهر بالی برگزار خواهد شد.