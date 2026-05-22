معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، از اجرای راهبرد نوین بازآفرینی شهری در بافت تاریخی بلاد شاپور دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیرضا گلپایگانی امروز در بازدید از بافت تاریخی دهدشت گفت : یکی از رسالت‌های اصلی و مهم شرکت بازآفرینی شهری، علاوه بر ساماندهی بافت‌های فرسوده و سکونت گاه‌های غیررسمی، کمک اصولی به احیای بافت‌های تاریخی در سراسر کشور است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری کشور با اشاره به پیشینه درخشان شهر باستانی دهدشت، افزود: این شهر تاریخی یکی از مناطق با قدمت ۴۰۰۰ ساله است و تداوم سکونت در آن در عصر ساسانی و بعد‌ها ایلخانی و صفوی جریان داشته است و خوشبختانه بخش قابل توجهی از آثار کالبدی و معماری آن همچنان پابرجا مانده است.

وی با تاکید بر لزوم مطالعات دقیق‌تر برای احیای بافت تاریخی دهدشت گفت: مرمت‌هایی که از سال ۱۳۶۸ در این منطقه آغاز شده ، باعث شده است تا فضا‌های عمومی و کلی شهر قابلیت ادراک پیدا کنند، اما از آنجا جریان سکونت به بخش‌های جدید شهر منتقل شده است، باید با کار پژوهشی و مطالعاتی دقیق‌تر دریابیم کانون اصلی نوزایی واحیای این بافت کجاست و با چه روشی می‌توان آن را محقق کرد.

گلپایگانی از تدوین یک برنامه جامع چهار ساله خبر داد و افزود : طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای کل استان، شهر تاریخی دهدشت یکی از اولویت‌های اصلی ما محسوب می‌شود و باید با بررسی‌های کارشناسی مشخص کنیم سرمایه‌گذاری در کدام بخش‌ها نتایج بهتری به همراه خواهد داشت تا بتوانیم منابع ملی و سرمایه‌های بخش خصوصی را برای ایجاد یک قطب گردشگری ملی و منطقه‌ای به این سمت گسیل دهیم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به الگو‌های موفق کشوری در زمینه مشارکت بخش خصوصی گفت: نمونه‌های بسیار موفقی در ایران مانند روستای تاریخی اصفهک وجود دارد بدون اتکا به اعتبارات دولتی و صرفاً با همت بخش خصوصی احیا شده‌اند و دولت پس از مشاهده موفقیت آنها، برای تسریع امور به حمایت و کمک مالی ورود کرده است.

گلپایگانی افزود : اصل مسئله در احیای بافت‌های تاریخی، همت، تلاش و تشخیص درست مسئله است و اگر مسیر را به درستی ترسیم کنیم، قطعاً منابع مالی نیز تامین خواهد شد؛ ما نیز در شرکت بازآفرینی شهری تا حد توان برای تامین منابع و حمایت از این طرح‌های ارزشمند کمک خواهیم کرد.