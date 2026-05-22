پخش زنده
امروز: -
امام جمعه رشت: حضور مردم و توان نیروهای مسلح عامل بازدارندگی در برابر تهدیدهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، نماینده ولیفقیه در گیلان و امامجمعه رشت امروز در خطبههای نماز جمعه این شهر که در مصلای بزرگ رشت برگزار شد با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا در منطقه، گفت: تردید دشمن از قدرت نیروهای مسلح، حضور مردم در صحنه و نگرانی از توان بازدارندگی ایران، مانع آغاز هرگونه جنگ جدید شده است و بر هوشیاری ملت آحاد تاکید کرد.
آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه بر اساس شواهد، آمریکا با آوردن بخشی از تجهیزات به منطفه به دنبال جنگ مجدد است گفت: سه عامل《تردید آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی از دگرگون کردن زیر ساختهای کشورهای کوچک منطقه توسط ایران که تجهیزات دشمن در آن قرار دارد، 《 قدرت نیروهای مسلح ایران و اینکه ایران هنوز بخشی از موشکهای زیر زمینی و زیر دریایی خود را هم رو نکرده و ترس از به کار گیری این موشکها 》 و همچنین《 حضور مردم در خیابان و میدان 》 باعث تردید آنها و شروع نشدن جنگ است.
وی از همه آحاد ملت و نیروهای مسلح خواست همچنان هوشیار و در میدان و خیابان حاضر باشند.
آیت الله رسول فلاحتی تاکید کرد: دشمنان بدانند که در این دوره مردم حتا منتظر نیروهای مسلح نمیمانند و هر کسی که در داخل، نظام اسلامی را تهدید کند، آنها را سر به نیست خواهند کرد.
وی با قدردانی از دولت، مجلس و قوه قضائیه گفت: همان گونه که نیروهای مسلح در میدان و مردم در میدان و خیابان حضور دارند، از دستگاه قضا هم که با مفسدان اقتصادی برخورد میکنند تشکر میکنیم.
خطیب نماز جمعه از مسئولان دستگاههای نظارتی و دولت خواست زنجیرههای توزیع را نظارت کنند، از کمک رسانهها استفاده کنند و به قشرهای آسیب پذیر جامعه کمک کنند.
نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، همچنین بر شیوههای رفتاری و گفتاری در جامعه برای جلوگیری از انحرافات، امر به معروف و نهی از منکر و همچنین زکات تاکید کرد.
آیت الله رسول فلاحتی به ۶ ذی الحجه سال ۱۳۶۶ سالروز شهادت تعدادی از مسلمانان و از جمله ایرانیان، ۷ ذی الحجه سالروز شهادت امام محمد باقر (ع)، سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، ۸ ذی الحجه سالروز حرکت امام حسین (ع) از مکه به سوی کربلا روز عرفه و سالروز شهادت مسلم و همچنبن ۱۰ ذی الحجه روز عید قربان را نیز گرامی داشت.