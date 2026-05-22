خطیب جمعه کرمان گفت: ما در دوران جنگ ترکیبی هستیم و هر کسی در جبهه حق ماموریتی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی خطیب جمعه کرمان، در نماز جمعه امروز در مصلای امام علی (ع) کرمان، در سخنانی به بیان اقدامات جبهه باطل و وظایف مردم در مواجهه با جنگهای ترکیبی پرداخت.
وی با اشاره به تلاشهای جبهه باطل برای تحت تأثیر قرار دادن تودههای مردم، اظهار داشت: دشمن تلاش میکند از طریق ایجاد استضعاف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، مردم را به گونهای درگیر کند که توان تشخیص دوست از دشمن را از دست بدهند.
خطیب جمعه کرمان گرفت: جبهه باطل با استفاده از روشهای «خطخطبازی» و ایجاد شکافهای جناحی، سعی در تضعیف همبستگی جامعه دارد تا از نزدیکی گروهها و جبهههای حق جلوگیری کند.
حجتالاسلام علیدادی سلیمانی همچنین با اشاره به تهمتهای تاریخی جباران به مردان جبهه حق، افزود: تبلیغات واهی و دروغ، ابزار اصلی دشمنان برای ایجاد اختلاف است. همانطور که در دوران انقلاب و پیروزی آن، استکبار جهانی با راهاندازی شبکهها و مطبوعات سعی در متهم کردن رهبران انقلاب داشت، امروزه نیز تهمتهای مسمومی را علیه شخصیتهای مختلف مطرح میکنند.
وی با اشاره به تهدیدات استکبار جهانی، اظهار داشت: زورگویان همواره به تهدید متوسل شدهاند؛ همانطور که در دوران جنگ تحمیلی و حتی در مذاکرات اخیر، دشمن همواره نشان داده است که به هیچ پیمانی متعهد نیست و در هر فرصتی به دنبال ورود به جنگ است، در این مسیر، تنها راه پیروزی، ایستادگی در جبهه حق است.
حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی ضمن تسلیت شهادت امام محمد باقر (ع) و مسلم بن عقیل (ع)، بر اهمیت آمادگی هیئتهای مذهبی برای ایام تاسوعا و عاشورا تأکید کرد.
وی همچنین سالگرد افتتاح نخستین مجلس شورای اسلامی در سال ۵۹ و ایام فتح خرمشهر را گرامیداشت و فاتحان عملیات بیتالمقدس را مردانی دانست که امروز نیز در میدان نبرد با استکبار جهانی حضور دارند.
وی در پایان با تبریک پیشاپیش عید قربان و روز عرفه، به موضوع جنگ ترکیبی پرداخت و گفت: ما در دوران جنگ ترکیبی هستیم و هر کسی در جبهه حق ماموریتی دارد.
همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردهاند، جبهه خیابان در اختیار مردم است، مردم با ایستادگی خود در این میدان، جهاد فی سبیلالله را به خوبی رقم زدهاند. اکنون وظیفه ما افزایش شناخت، معرفت و حفظ این جبهه مهم است.