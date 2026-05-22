آیت الله سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه قم با تأکید بر اینکه دوران «بزن در رو» و تحمیل قرارداد‌های یک طرفه به پایان رسیده است، مقاومت ملت را عامل شکست هیمنه آمریکا دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در آستانه سوم خرداد برگزار شد، با گرامیداشت حماسه آزادسازی خرمشهر، فرمایش امام راحل مبنی بر اینکه خرمشهر را خدا آزاد کرد را یک قاعده همیشگی خواند و تصریح کرد: هرجا مقاومت کردیم خدا راه را باز کرد. امروز خرمشهر ما خروج از محاصره اقتصادی، حفظ تنگه هرمز و شکستن هیمنه نظامی و سیاسی آمریکاست.

امام جمعه قم با تأکید بر اینکه دوران «بزن در رو» و تحمیل قرارداد‌های یک طرفه به پایان رسیده است، مقاومت ملت را عامل شکست هیمنه آمریکا دانست و تصریح کرد: اگر می‌بینید امروز دشمن در موضع ضعف و خفت قرار گرفته و متقابلاً حرف ما از موضع قدرت مطرح می‌شود، به این دلیل است که ملت ما منطق خرمشهر یعنی مقاومت را سرلوحه خود قرار داده است.

وی با اشاره به شهدای خدمت، شخصیت شهید آیت‌الله رئیسی را مصداق بارز تلفیق میدان و دیپلماسی دانست و خاطرنشان کرد: این شهدا به ما ثابت کردند که می‌توان هم مرد میدان بود و هم دیپلماتی ارزنده، هم امام جمعه‌ای نمونه و هم استانداری شایسته. می‌توان به جای نگاه به دست کدخدا، با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و تعامل هوشمندانه، دشمن را در تنگنا قرار داد.

آیت الله سعیدی با بیان اینکه سیاست‌های استکباری در قبال ایران شکست خورده است، افزود: آنان که سودای فروپاشی کشور ما را داشتند، امروز خودشان درگیر بحران‌های داخلی و انزوای بین‌المللی‌اند. عزت امروز نتیجه مظلومیت، اقتدار و خون پاک شهدا و مقاومت این ملت قهرمان و ولایتمدار است.

امام جمعه قم در ادامه با تحلیل راهبردی بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص مسئله جمعیت و فرزندآوری، جمعیت را به مثابه اقتدار ملی و عمق راهبردی کشور خواند و گفت: رهبر انقلاب اسلامی جمعیت را صرفاً یک عدد نمی‌بینند، بلکه آن را سرمایه انسانی و پایه اصلی قدرت ملی می‌دانند. بدون نیروی جوان، چرخه پیشرفت علمی، دفاعی و اقتصادی کشور کند خواهد شد، لذا فرزندآوری یک مجاهدت برای اعتلای ایران اسلامی است.

وی با هشدار نسبت به پیچ تاریخی جمعیتی تأکید کرد: فرصت ما برای جلوگیری از پیر شدن ساختار جمعیت بسیار کوتاه است. اگر امروز تدبیر نشود، در دهه‌های آینده با بحران میانسالی و پیری مواجه می‌شویم.

آیت الله سعیدی با نقد نگاه‌های مادی‌گرایی، تبیین توحیدی رهبری مبنی بر وعده الهی نسبت به رزق را راه‌گشای گره ذهنی خانواده‌ها دانست و خواستار رفع موانع معیشتی، مسکن و اشتغال جوانان از سوی مسئولان شد.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از کاهش جمعیت ناشی از تغییر سبک زندگی و هجمه فرهنگی دشمن است، نخبگان را به جهاد تبیین در این عرصه فراخواند و تصریح کرد: تمدن نوین اسلامی نیازمند جبهه‌های وسیع از پیروان اهلبیت است و تکثیر نسل در واقع تقویت جبهه حق و آماده سازی برای ظهور است.

امام جمعه قم در بخش پایانی سخنان خود، حفظ وحدت را بزرگترین ضربه به دشمن و رعایت حجاب را نشانه هویت انقلابی جامعه دانست و با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد دوقطبی و درگیری‌های داخلی، بر ضرورت انسجام ملی تأکید کرد.

وی به موضوع عفاف و حجاب در سطح جامعه پرداخت و گفت: حجاب برای شما نه یک محدودیت، بلکه سنگر کرامت، عزت و امنیت است. چادر و حجاب شما میراث حضرت فاطمه معصومه و یادگار خون شهیدان ماست.

آیت‌الله سعیدی با مطالبه صریح از دستگاه‌های قضایی و انتظامی برای پاسداری از حریم عفاف و امنیت روانی جامعه تصریح کرد: خیابان‌های شهر قم و حرم اهل‌بیت نباید جولانگاه مظاهر بی‌بندوباری و هنجارشکنی‌های سازمان‌یافته شود. حیا و نظم اجتماعی خط قرمز ماست و انتظار می‌رود با کسانی که با تظاهر به بی‌حجابی به حقوق شهروندی و اعتقادات مردم دهن‌کجی می‌کنند، بدون اغماض و با قاطعیت قانونی برخورد شود.